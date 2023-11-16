Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalırken, milli maç arasına lider girdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalırken, milli maç arasına lider girdi.
Sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
As oyuncuların yokluğunda yaşanan sorunlar, yönetimi harekete geçirdi.
Sabah'ın haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği rapor doğrultusunda 4 bölge için çalışmalar başladı.
Fenerbahçe'de ilk hamle stopere yapılacak.
Becao, Djiku, Serdar Aziz ve Luan Peres'in sakatlıkları İsmail Kartal'ı zor durumda bıraktı.
Fenerbahçe, bu nedenle Becao ve Djiku olmadığında, onların yokluğunu aratmayacak bir stoper alacak.
Takviye yapılması beklenen bir başka bölge ise orta saha...
Fred'in yokluğunda Miha Zajc bekleneni veremedi. Sloven oyuncuya gelecek olası teklifler değerlendirilecek.
Bu mevkiye İsmail Yüksek'le rekabete girecek bir oyuncu aranıyor.
Listenin ilk sırasında Dortmund'un milli futbolcusu Salih Özcan bulunuyor.
Kanarya, sakatlıklarla boğuşan Joshua King'in durumuna göre sol kanada transfer yapacak.
Aranan kanat bulunursa Ryan Kent ile vedalaşılacak.
Santrfor için de Fransa ve İtalya Ligi'nden iki isimle görüşen Fenerbahçe'de golcü transferi Michy Batshuayi'nin durumuna bağlı.
Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal'ın listesinde de Rade Krunic, Scott McKenna ve Lucas Moura yer alıyor.
İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta bu sezon sadece 5 maça çıkabilen McKenna, yeteri kadar süre alamamasından dolayı takımdan ayrılmak istiyor.
Sao Paulo ile sözleşmesi aralık ayında bitecek olan Lucas Moura'nın daha rekabetçi bir takımda forma giymek istemesi nedeniyle Fenerbahçe'ye gelebileceği konuşuluyor.
Sezon başında Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen Rade Krunic, Milan'dan istediği teklifi alamayınca, İtalyan ekibiyle sözleşme uzatmama kararı aldı.
Boşnak futbolcu, Fenerbahçe'ye Dzeko aracılıyla haber gönderdi.