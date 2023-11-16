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Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Milli araya lider giren Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği rapor doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertlilerin planı belli oldu. Yönetim, 4 bölgeye takviye yapmayı hedefliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalırken, milli maç arasına lider girdi.

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Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

Sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

As oyuncuların yokluğunda yaşanan sorunlar, yönetimi harekete geçirdi.

Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği rapor doğrultusunda 4 bölge için çalışmalar başladı.

Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe'de ilk hamle stopere yapılacak.

Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

Becao, Djiku, Serdar Aziz ve Luan Peres'in sakatlıkları İsmail Kartal'ı zor durumda bıraktı.

Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe, bu nedenle Becao ve Djiku olmadığında, onların yokluğunu aratmayacak bir stoper alacak.

Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

Takviye yapılması beklenen bir başka bölge ise orta saha...

Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

Fred'in yokluğunda Miha Zajc bekleneni veremedi. Sloven oyuncuya gelecek olası teklifler değerlendirilecek.

Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

Bu mevkiye İsmail Yüksek'le rekabete girecek bir oyuncu aranıyor.

Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

Listenin ilk sırasında Dortmund'un milli futbolcusu Salih Özcan bulunuyor.

Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

Kanarya, sakatlıklarla boğuşan Joshua King'in durumuna göre sol kanada transfer yapacak.

Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

Aranan kanat bulunursa Ryan Kent ile vedalaşılacak.

Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

Santrfor için de Fransa ve İtalya Ligi'nden iki isimle görüşen Fenerbahçe'de golcü transferi Michy Batshuayi'nin durumuna bağlı.

Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal'ın listesinde de Rade Krunic, Scott McKenna ve Lucas Moura yer alıyor.

Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta bu sezon sadece 5 maça çıkabilen McKenna, yeteri kadar süre alamamasından dolayı takımdan ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

Sao Paulo ile sözleşmesi aralık ayında bitecek olan Lucas Moura'nın daha rekabetçi bir takımda forma giymek istemesi nedeniyle Fenerbahçe'ye gelebileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'den 4'lü takviye! Ocak operasyonunun detayları ortaya çıktı

Sezon başında Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen Rade Krunic, Milan'dan istediği teklifi alamayınca, İtalyan ekibiyle sözleşme uzatmama kararı aldı.

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