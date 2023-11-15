Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe gemileri yaktı! Yıldız isim için görüşmeler yeniden başladı

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe gemileri yaktı! Yıldız isim için görüşmeler yeniden başladı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerden kış transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala flaş bir hamle geldi. Kanarya daha önce de gündemine gelen o yıldız için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 11:53 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 12:29
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe gemileri yaktı! Yıldız isim için görüşmeler yeniden başladı

Fenerbahçe yaklaşan transfer dönemi öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe gemileri yaktı! Yıldız isim için görüşmeler yeniden başladı

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler sezon başında kadrosuna katmak istediği Milan'ın ön liberosu Rade Krunic için yeni bir atak daha yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe gemileri yaktı! Yıldız isim için görüşmeler yeniden başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın raporu sonrası Kanarya, yıldız oyuncunun menajeri ile yeniden temas kurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe gemileri yaktı! Yıldız isim için görüşmeler yeniden başladı

Sarı-lacivertliler 30 yaşındaki Boşnak yıldızı ocakta kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe gemileri yaktı! Yıldız isim için görüşmeler yeniden başladı

Milan Teknik Direktörü Pioli'nin inadının kırıldığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe gemileri yaktı! Yıldız isim için görüşmeler yeniden başladı

Tecrübeli hocanın Krunic'i bu kez bırakmaya yanaşabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe gemileri yaktı! Yıldız isim için görüşmeler yeniden başladı

Tecrübeli oyuncunun Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe gemileri yaktı! Yıldız isim için görüşmeler yeniden başladı

İtalyan ekibi yıldız oyuncuyu bu sezon elden çıkartamazsa gelecek sezon bedavaya göndermiş olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe gemileri yaktı! Yıldız isim için görüşmeler yeniden başladı

Bilindiği gibi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Krunic'in transferini sezon başında çok istediklerini belirtmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe gemileri yaktı! Yıldız isim için görüşmeler yeniden başladı

Transfer döneminde çok isteyip alamadığınız bir isim oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Koç, "Rade Krunic'i çok almak istedik.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe gemileri yaktı! Yıldız isim için görüşmeler yeniden başladı

İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe gemileri yaktı! Yıldız isim için görüşmeler yeniden başladı

Milan izin vermedi" ifadelerini kullandı.

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