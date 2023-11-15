TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe gemileri yaktı! Yıldız isim için görüşmeler yeniden başladı

Fenerbahçe yaklaşan transfer dönemi öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Fenerbahçe yaklaşan transfer dönemi öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler sezon başında kadrosuna katmak istediği Milan'ın ön liberosu Rade Krunic için yeni bir atak daha yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın raporu sonrası Kanarya, yıldız oyuncunun menajeri ile yeniden temas kurdu.
Sarı-lacivertliler 30 yaşındaki Boşnak yıldızı ocakta kadrosuna katmak istiyor.
Tecrübeli hocanın Krunic'i bu kez bırakmaya yanaşabileceği belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
İtalyan ekibi yıldız oyuncuyu bu sezon elden çıkartamazsa gelecek sezon bedavaya göndermiş olacak.
Bilindiği gibi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Krunic'in transferini sezon başında çok istediklerini belirtmişti.
Transfer döneminde çok isteyip alamadığınız bir isim oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Koç, "Rade Krunic'i çok almak istedik.
İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük.
Milan izin vermedi" ifadelerini kullandı.
Krunic bu sezon 12 maçta forma giydi.
Yıldız oyuncu bu mücadelelerde skor katkısı veremedi.
Krunic'in bonservis değeri 10 milyon euro olarak biliniyor.