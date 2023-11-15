İşte İsmail Kartal'ın iki vazgeçilmezi!

Bu sezon Avrupa'da ve ligde çıktığı 22 maçta 19 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, her iki kulvarda da liderliğini sürdürüyor... Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, bu 22 maçın tamamında sadece Dusan Tadic ile Sebastian Szymanski'ye forma verdi. Kartal'ın vazgeçilmezi olan bu iki yıldız, takım adına önemli de skor katkısı yaptı. SIRP yıldız, görev aldığı 22 maçta; 8 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu. Szymanski ise 22 mücadelede 9 gol atıp, 7 de asist yaptı. Tadic, bin 715 dakika ile en fazla sahada kalan oyuncu olurken, Sebastian Szymanski ise bin 832 dakika süre aldı. Tadic, ligdeki tüm maçlarda ilk 11 başladı ve sadece 5 karşılaşmada kenara alındı ve toplamda 16 dakika forma giymedi.