Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku...

4 İSİM GERİ DÖNÜYOR

NTV'de yer alan habere göre; Fred ve Djiku'nun yanı sıra Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in bir aksilik yaşanmaması durumunda, milli ara sonrası Kadıköy'de oynanacak Fatih Karagümrük maçına yetişmesi bekleniyor.