Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku...

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'e verilen milli aranın ardından 13. haftada Ülker Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolcuların durumu merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Fred ve Alexander Djiku'nun son durumları netleşti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 11:23
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku...

Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku...

Fred ise Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile oynanan maçın ilk dakikalarında sakatlık yaşamıştı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku...

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku...

Sarı-lacivertliler özellikle stoper hattında yaşanan sakatlıklar sebebiyle ideal kadrosundan uzaklaşmıştı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku...

Serdar Aziz ve Djiku'nun ardından Becao da sakatlanmış, Fenerbahçe zorlu fikstürde ideal stoper tandemini bozmak zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku...

Stoperlerin yanı sıra Fred'in sakatlığı da Fenerbahçe'yi etkilemiş, başarılı futbolcunun yerine görev verilen Miha Zajc beklentileri karşılayamamıştı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku...

4 İSİM GERİ DÖNÜYOR

NTV'de yer alan habere göre; Fred ve Djiku'nun yanı sıra Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in bir aksilik yaşanmaması durumunda, milli ara sonrası Kadıköy'de oynanacak Fatih Karagümrük maçına yetişmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

DİĞER
SON DAKİKA || Ah Zaniolo! Galatasaray'da hayal kırıklığının adı: "Tete - Ziyech"
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 40. gün! Katliam ordusu Şifa Hastanesi’ne saldırdı: Kuvözden çıkarılan bebekler dahil tek bir Filistinli bile güvende değil
G.Saray'ın Zaniolo pişmanlığı!
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zajc ayrılırsa Kartal'ın B planı belli oldu!
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor
Pendik'te sular ne zaman gelecek? (15 Kasım 2023)
Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (15 Kasım 2023)
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (15 Kasım 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş Boey kararı! G.Saray'dan flaş Boey kararı! 11:17
G.Saray'ın Zaniolo pişmanlığı! G.Saray'ın Zaniolo pişmanlığı! 10:59
Zaynutdinov kahraman ilan edildi! Zaynutdinov kahraman ilan edildi! 10:50
Eczacıbaşı Dynavit Maritza'nın konuğu! Eczacıbaşı Dynavit Maritza'nın konuğu! 10:50
F.Bahçe Beko Maccabi Playtika'nın konuğu! F.Bahçe Beko Maccabi Playtika'nın konuğu! 10:39
Dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer Dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer 10:34
Daha Eski
Anadolu Efes Avrupa'da Milan'ın konuğu! Anadolu Efes Avrupa'da Milan'ın konuğu! 10:08
Beşiktaş Emlakjet - Lions maçı hangi kanalda? Beşiktaş Emlakjet - Lions maçı hangi kanalda? 10:07
Zajc ayrılırsa Kartal'ın B planı belli oldu! Zajc ayrılırsa Kartal'ın B planı belli oldu! 09:53
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor 09:42
Buruk en iyi çıkış yapan hocalar listesinde! Buruk en iyi çıkış yapan hocalar listesinde! 09:38
Nelsson'dan sürpriz imza! Nelsson'dan sürpriz imza! 09:31