Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku...

Süper Lig'de zirvede yer alan, UEFA Konferans Ligi'nde yer aldığı H Grubu'nda da liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de zirvede yer alan, UEFA Konferans Ligi'nde yer aldığı H Grubu'nda da liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sakatlık problemiyle boğuşan sarı-lacivertlilerde özellikle Fred ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları takımın gidişatını olumsuz yönde etkiledi.
Djiku, 26 Ekim'de Ludogorets ile oynanan UEFA Konferans Ligi maçında sakatlanmıştı.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.
Fred ise Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile oynanan maçın ilk dakikalarında sakatlık yaşamıştı.
Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertliler özellikle stoper hattında yaşanan sakatlıklar sebebiyle ideal kadrosundan uzaklaşmıştı.
Serdar Aziz ve Djiku'nun ardından Becao da sakatlanmış, Fenerbahçe zorlu fikstürde ideal stoper tandemini bozmak zorunda kalmıştı.
Stoperlerin yanı sıra Fred'in sakatlığı da Fenerbahçe'yi etkilemiş, başarılı futbolcunun yerine görev verilen Miha Zajc beklentileri karşılayamamıştı.
Fenerbahçe söz konusu isimlerden yoksun çıktığı 3 maçta da galip gelememişti.
Trabzonspor ve Ludogorets'e kaybeden Fenerbahçe, Adana Demirspor'la ise berabere kalmıştı.
Öte yandan sakatlıkları bulunan bazı futbolculardan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi.
4 İSİM GERİ DÖNÜYOR
NTV'de yer alan habere göre; Fred ve Djiku'nun yanı sıra Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in bir aksilik yaşanmaması durumunda, milli ara sonrası Kadıköy'de oynanacak Fatih Karagümrük maçına yetişmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.