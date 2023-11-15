Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı belli oldu! Miha Zajc ayrılırsa o ismi sahaya sürecek

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı belli oldu! Miha Zajc ayrılırsa o ismi sahaya sürecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak yeni sezonda istenilen performansı gösteremeyen Miha Zajc ile devre arasında yolların ayrılması gündemde. Teknik direktör İsmail Kartal, Sloven oyuncunun takımdan ayrılması halinde 2. yarı o ismi değerlendirmeyi düşünüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 09:53
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı belli oldu! Miha Zajc ayrılırsa o ismi sahaya sürecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı belli oldu! Miha Zajc ayrılırsa o ismi sahaya sürecek

Kanarya gerek Avrupa'da gerek Süper Lig'de sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isterken yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı belli oldu! Miha Zajc ayrılırsa o ismi sahaya sürecek

Sarı-lacivertliler kadrosuna pek çok yıldızı dahil ederken Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile de sözleşme yenilemişti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı belli oldu! Miha Zajc ayrılırsa o ismi sahaya sürecek

29 yaşındaki futbolcunun teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezonda göstereceği performans büyük merak konusu haline gelmişti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı belli oldu! Miha Zajc ayrılırsa o ismi sahaya sürecek

Fakat Zajc özellikle son haftalarda oynadığı futbolla sarı-lacivertli camiayı büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı belli oldu! Miha Zajc ayrılırsa o ismi sahaya sürecek

Bu anlamda teknik direktör İsmail Kartal'ın futbolcuyla devre arasında yolların ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı belli oldu! Miha Zajc ayrılırsa o ismi sahaya sürecek

Tecrübeli çalıştırıcının Miha Zajc'ın ayrılması halinde ise B planı belli oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı belli oldu! Miha Zajc ayrılırsa o ismi sahaya sürecek

Kanarya'da sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan Lincoln Henrique çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı belli oldu! Miha Zajc ayrılırsa o ismi sahaya sürecek

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Zajc ile yolların ayrılması halinde ikinci yarı o kontenjanı Lincoln için kullanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı belli oldu! Miha Zajc ayrılırsa o ismi sahaya sürecek

Brezilyalı yıldız da hocasıyla her gün durum analizi yapıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı belli oldu! Miha Zajc ayrılırsa o ismi sahaya sürecek

Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı belli oldu! Miha Zajc ayrılırsa o ismi sahaya sürecek

Ana mevkisi on numara olan Lincoln Henrique çok yönlü bir isim.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı belli oldu! Miha Zajc ayrılırsa o ismi sahaya sürecek

Oyuncu sol kanat ve merkez orta saha pozisyonunda görev alabiliyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı belli oldu! Miha Zajc ayrılırsa o ismi sahaya sürecek

İsmail Kartal'ın da futbolcunun bu özelliğinden faydalanmak istediği aktarılıyor.

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