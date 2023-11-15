Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı belli oldu! Miha Zajc ayrılırsa o ismi sahaya sürecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
Kanarya gerek Avrupa'da gerek Süper Lig'de sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isterken yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti.
Sarı-lacivertliler kadrosuna pek çok yıldızı dahil ederken Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile de sözleşme yenilemişti.
29 yaşındaki futbolcunun teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezonda göstereceği performans büyük merak konusu haline gelmişti.
Fakat Zajc özellikle son haftalarda oynadığı futbolla sarı-lacivertli camiayı büyük hayal kırıklığına uğrattı.
Bu anlamda teknik direktör İsmail Kartal'ın futbolcuyla devre arasında yolların ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi
Tecrübeli çalıştırıcının Miha Zajc'ın ayrılması halinde ise B planı belli oldu.
Kanarya'da sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan Lincoln Henrique çalışmalarına devam ediyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Zajc ile yolların ayrılması halinde ikinci yarı o kontenjanı Lincoln için kullanacağı belirtildi.
Brezilyalı yıldız da hocasıyla her gün durum analizi yapıyor.
Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.
Ana mevkisi on numara olan Lincoln Henrique çok yönlü bir isim.
Oyuncu sol kanat ve merkez orta saha pozisyonunda görev alabiliyor.
İsmail Kartal'ın da futbolcunun bu özelliğinden faydalanmak istediği aktarılıyor.