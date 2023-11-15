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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de milli araya lider giren Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar hızlandı. Yapacağı transferlerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşmayı planlayan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 09:42
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor

İsmail Kartal yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler ilk 19 resmi maçın tamamını kazanma başarısını göstermişti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Kanarya, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Trabzonspor maçından mağlup ayrılarak bu sezonki ilk yenilgisini almıştı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor

UEFA Konferans Ligi'ndeki 4. maçında Ludogorets'e yenilen Fenerbahçe, ligin 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor

İlk 19 maçını kazandıktan sonra son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Milli ara nedeniyle lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertlilerde çalışmalar hızlandı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Başta stoper olmak üzere eksik görülen bölgeleri güçlendirmek isteyen yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşacak.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da ilk ayrılık yolda...

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor

RYAN KENT AYRILIYOR

Teknik direktör İsmail Kartal'ın beğenmediği isimlerin başında gelen Ryan Kent'le devre arasında yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ve İngiltere'ye geri döneceği belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Oyuncunun menajeri önümüzdeki ay İstanbul'a gelip yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor

İngiliz futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

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