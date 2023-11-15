Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeleri yaşanıyor.
Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeleri yaşanıyor.
İsmail Kartal yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler ilk 19 resmi maçın tamamını kazanma başarısını göstermişti.
Kanarya, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Trabzonspor maçından mağlup ayrılarak bu sezonki ilk yenilgisini almıştı.
UEFA Konferans Ligi'ndeki 4. maçında Ludogorets'e yenilen Fenerbahçe, ligin 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.
İlk 19 maçını kazandıktan sonra son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Milli ara nedeniyle lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertlilerde çalışmalar hızlandı.
Başta stoper olmak üzere eksik görülen bölgeleri güçlendirmek isteyen yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşacak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da ilk ayrılık yolda...
RYAN KENT AYRILIYOR
Teknik direktör İsmail Kartal'ın beğenmediği isimlerin başında gelen Ryan Kent'le devre arasında yollar ayrılacak.
Tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ve İngiltere'ye geri döneceği belirtildi.
Oyuncunun menajeri önümüzdeki ay İstanbul'a gelip yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek.
Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.
İngiliz futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.