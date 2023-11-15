FENERBAHÇE HABERİ: Zirvenin adı Dzeko!

Fenerbahçe'nin sezon başında İnter'den kadrosuna kattığı Edin Dzeko, ne kadar nokta atışı bir transfer olduğunu gösterdiği performansla ortaya koydu. Attığı gollerle sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan Boşnak yıldız, sezon başından bu yana tüm istatistiklerde İcardi, Aboubakar, Onuachu ve ligdeki tüm santrforları geride bıraktı. Dzeko, her ne kadar İcardi ile gol krallığını paylaşsa da tüm verilerde G.Saraylı yıldızı geçmeyi başardı.

RCS TOPLA 97 KEZ BULUŞTU

Ligde 10 gol atan Dzeko, ilk 12 haftada tam 54 kez rakip kaleleri yokladı. Şu ana kadar 9.45 gol beklentisi yakalayan 37 yaşındaki golcü, takım arkadaşlarına da 12 şut pası verdi. Dzeko'nun attığı isabetli şut ise 27... Tecrübeli santrfor, rakip ceza sahasında ise 97 kez topla buluştu ve diğer rakiplerine bu alanda da fark attı. 50 defa gol fırsatı yakalayan Edin, 211 isabetli pas verirken, 8 defa da kilit pas attı. Dzeko, tüm istatistiklerde takımı gibi lider...

EN İYİSİ EDIN DZEKO!

Süper Lig'de ilk 12 haftanın en iyi oyuncusu Edin Dzeko oldu... Attığı goller ve yaptığı asistlerin yanı sıra takım arkadaşlarına da pozisyon yaratan Boşnak golcü, 7.72'lik reytingle ilk sırada yer alıyor. İlk 5'te ise Dzeko'nun haricinde Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski var.