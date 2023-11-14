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Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun transferi sonrası geri planda kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması gündeme geldi. Yeni adresi merak edilen Belçikalı oyuncunun transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 18:50 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 18:51
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BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

30 yaşındaki golcü, Edin Dzeko'nun transferiyle forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ikinci tercihi konumunda olan Batshuayi, daha çok Konferans Ligi maçlarında kullanıldı.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Konferans Ligi'nde elemelerle birlikte 9 maçta forma giyen Belçikalı oyuncu, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de ise yalnızca 6 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Kısıtlı forma şansı bulan Belçikalı oyuncunun transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

ÜLKESİNDEN ÇİFTE TALİP!
Takımdan ayrılması gündeme gelen Michy Batshuayi'ye ülkesinden iki talip çıktı.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Voetbal24'ün haberine göre; Belçika Ligi ekipleri Antwerp ve Club Brugge, Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

İki kulübün ekstra iyi bir forvete ihtiyaç duyduğu ve Batshuayi'yi liste başı yaptıkları kaydedildi.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin sözleşmesi bitmesine 1 yıl kalan yıldız oyuncudan bonservis bedeli kazanmak için ara transfer döneminde gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

9 milyon euro'luk bir piyasa değeri olduğu ifade edilen haberde, transferin daha ucuza gerçekleşmesi beklendiğinin altı çizildi.

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