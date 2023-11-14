Fenerbahçe için büyük fırsat! 1 ay boyunca...

Adana Demirspor'la berabere kalarak geçtiğimiz hafta kaybettiği liderliği geri alan Fenerbahçe, milli araya averajla zirvede girdi. Sakatlar, cezalılar ve formsuz isimlerin olduğu sarı-lacivertlilere bu ara ilaç gibi gelecek. Dinlenme fırsatı bulacak Fenerbahçe, milli aradan ise avantajlı bir fikstürle dönecek. Kanarya, önümüzdeki 4 hafta ligde oynayacağı maçlarda İstanbul dışına çıkmayacak.

1 AY İSTANBUL'DA

Ara sonrasında Karagümrük'ü ağırlayacak sarı-lacivertliler, ardından yine evinde Sivasspor'la karşılaşacak. 15. haftada Dolmabahçe'de Beşiktaş deplasmanına çıkacak Fenerbahçe, bir sonraki maçta Konyaspor'u konuk edecek. Kanarya, 20 Aralık'taki Kayserispor deplasmanına kadar İstanbul'da olmanın avantajını kullanmayı hedefliyor. Bu fikstürü 4'te 4 ile geçerse zirvede farkı açacağını düşünüyor.

EKSİKLER DÖNÜYOR

Son iki maçta 1 puan alan Fenerbahçe'de, eksiklerin yokluğu hissedildi. Savunmada Djiku ile Becao, orta alanda ise Fred'in önemi anlaşıldı. Milli aranın ilaç gibi geleceği sarı-lacivertlilerde Djiku ile Fred Karagümrük maçında dönecek. İsmail'in de cezasının bittiği Fenerbahçe, ideale en yakın 11'iyle oynayacak. Becao ise bir süre daha sahalardan uzak kalacak.