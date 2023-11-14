Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe için büyük fırsat! 1 ay boyunca...

Fenerbahçe için büyük fırsat! 1 ay boyunca...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, son olarak Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Kanarya milli araya lider girerken aranın ardından büyük bir fırsatla karşı karşıya kalacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe için büyük fırsat! 1 ay boyunca...

Adana Demirspor'la berabere kalarak geçtiğimiz hafta kaybettiği liderliği geri alan Fenerbahçe, milli araya averajla zirvede girdi. Sakatlar, cezalılar ve formsuz isimlerin olduğu sarı-lacivertlilere bu ara ilaç gibi gelecek. Dinlenme fırsatı bulacak Fenerbahçe, milli aradan ise avantajlı bir fikstürle dönecek. Kanarya, önümüzdeki 4 hafta ligde oynayacağı maçlarda İstanbul dışına çıkmayacak.

1 AY İSTANBUL'DA

Ara sonrasında Karagümrük'ü ağırlayacak sarı-lacivertliler, ardından yine evinde Sivasspor'la karşılaşacak. 15. haftada Dolmabahçe'de Beşiktaş deplasmanına çıkacak Fenerbahçe, bir sonraki maçta Konyaspor'u konuk edecek. Kanarya, 20 Aralık'taki Kayserispor deplasmanına kadar İstanbul'da olmanın avantajını kullanmayı hedefliyor. Bu fikstürü 4'te 4 ile geçerse zirvede farkı açacağını düşünüyor.

EKSİKLER DÖNÜYOR

Son iki maçta 1 puan alan Fenerbahçe'de, eksiklerin yokluğu hissedildi. Savunmada Djiku ile Becao, orta alanda ise Fred'in önemi anlaşıldı. Milli aranın ilaç gibi geleceği sarı-lacivertlilerde Djiku ile Fred Karagümrük maçında dönecek. İsmail'in de cezasının bittiği Fenerbahçe, ideale en yakın 11'iyle oynayacak. Becao ise bir süre daha sahalardan uzak kalacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a flaş sözler! "Saplantıya kapıldı, 'kurusıkı' çıktı..."
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Filistinlilere etnik temizlik uyguluyor! Hamas'tan 5 günlük ateşkes teklifi: 70 rehineyi serbest bırakacağız
Galatasaray'dan devre arası planı!
G.Saray'da Icardi alarmı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmail Kartal'dan transfer raporu!
F.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesine talip çıktı!
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2024? | Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek?
TRT1 CANLI İZLE | TRT İZLE CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Kasım bugün kimin maçı var? 07:38
F.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesine talip çıktı! F.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesine talip çıktı! 00:24
ManU'da sakatlık şoku! Yıldız oyuncu G.Saray maçında yok ManU'da sakatlık şoku! Yıldız oyuncu G.Saray maçında yok 00:24
G.Saray'ın stadına yapay zeka dokunuşu! G.Saray'ın stadına yapay zeka dokunuşu! 00:24
Icardi sustu! Aslan durdu Icardi sustu! Aslan durdu 00:24
Fenerbahçe'den çok sert hakem açıklaması! Fenerbahçe'den çok sert hakem açıklaması! 00:24
Daha Eski
Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu! Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu! 00:24
F.Bahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı F.Bahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı 00:24
Emre Kocadağ'dan adaylık açıklaması! Emre Kocadağ'dan adaylık açıklaması! 00:24
Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı 00:24
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi! G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi! 00:24
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Salih ve Ghezzal... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Salih ve Ghezzal... 00:24