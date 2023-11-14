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63 yıllık rekoru kırdı
Bu sezon Süper Lig'de rekorları alt üst eden Fenerbahçe, ilk 6 deplasman maçında da gol yemeyerek tarih yazdı. Sarı-lacivertliler, 1960-1961 sezonunda 5 maçla kırdığı sezon başlangıcı rekorunu geride bıraktı. Kanarya, en iyi deplasman performansını ise 1960-1961 sezonunun 24 ile 33. haftaları arasında ortaya koydu. 7 dış saha maçında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, o rekoru kırmaya da yaklaştı.
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