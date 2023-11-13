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Tek değişiklik Crespo
Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve 3-2 yenildikleri Trabzonspor maçına göre ilk 11'de sadece 1 değişikliğe gitti. Sarı lacivertli takım, A.Demir karşısına Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko ilk 11'i ile çıktı. Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören İsmail'in yerine Crespo ilk 11'de başladı.
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