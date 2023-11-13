Haberler Fenerbahçe Spor yazarları Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İki takım sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 09:21
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL – HER ŞEYE RAĞMEN
Adana Demirspor deplasmanı deplasman gibi deplasman… Giden herkes sıkıntı yaşar. O yüzden alınacak her puan çok önemli. Trabzonspor maçından sonra her takım şunu anladı: Saha içerisinde Fenerbahçe ile dövüşürsen seni döver. Merkezi kapatıp, taktik yapan takımlar puan alabiliyor. Bir de kalecisi gününde olanlar! Halil Umut Meler tam bir idareci! Bakın hakem diyemiyorum. Oosterwolde ve Belhanda'nın tartışmasında iki oyuncuya da sarı kart gösterdi, doğruyu yaptı. Peki Oosterwolde'nin boğazına sarılarak yere düşüren Rodrigues hangi renkte kart görmeliydi?

Spor yazarları Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hep söylüyorum; İsmail hocanın Zajc sevdasından artık vazgeçmesi gerekiyor. Zira bu performansıyla verebileceği pek bir şey yok. Bunca eksik oyuncu varken alınan 1 puan iyi ama farklı oyuncu tercihleriyle daha iyi bir sonuç alınabilirdi. Tadic de son 3-4 maçın performans veremeyen oyuncularından birisi… Bazen dinlendirmek daha doğru bir tercih olabilir.

Spor yazarları Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dzeko gerçekten çok büyük bir oyuncu. Ondan kimse sadece gol beklemesin. Çünkü bu kadar oyunun içerinde olan başka bir forvet bulamazsın. Bitiricilik anlamında yaşı itibarıyla sıkıntı yaşıyor olabilir. Ama onun kadar takım oyuncusu bulmak inanın çok zor. Maçın en izlenir tarafı Ferdi- Yusuf Erdoğan mücadelesi oldu. Ferdi maç yorgunluğuna karşın neredeyse her mücadeleyi kazanan isim oldu. Dostlar; bazen bir oyuncu çok oyuncudur. Bu kadar çok oyuncunun aynı anda olmadığı bir haftada liderliği geri almak çok önemli. Şimdi milli ara antrenmanla değil, sakatların iyileşmesi için değerlendirilmeli. Sonrası Allah Kerim!

Spor yazarları Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

CEVDET ÜNÜVAR – LİDERLİK GELDİ GALİBİYET GELMEDİ

Evinde bu maça gelene dek 6'da 6 yapmış, hep kazanmış bir Adana Demirspor ile, deplasmanlarda 5'de 5 yapmış, 15 puanı hanesine firesiz yazdırmış bir Fenerbahçe maçının sonucu kuşkusuz ki herkes için merak konusuydu. Milli ara öncesi Adana deplasmanına da kazanmak için, liderlik için gelen bir Fenerbahçe vardı sahada.İki takım arasındaki maç, bir şekilde bu iki takımdan birinin serisini, tabeladaki istatistiğini değiştirecek bir maç olarak da önümüzdeydi…

Spor yazarları Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Galatasaray da Hatayspor'a kaybetmişken bu maçın önemi bir kat daha artmıştı. İlk yarının en kısa özetini yap diyorsanız, "Adana Demirspor'un tutanı, Fenerbahçe'nin atanını çok iyi bloke etti" olurdu. Dzeko'nun gollük üç pozisyonunda Demirspor'un kalecisi Ertaç çok başarılıydı. Tabii Ferdi'nin pozisyonunda da yine devleşen bir Ertaç izledik. Adana Demirspor tüm hücum kombinasyonlarını iki Yusuf'un iki kanattan taşıyacağı kontrataklara bağlamıştı. İki Yusuf pozisyon geliştiremeyince ilerideki Niang çok fazla pozisyon bulamadı.

Spor yazarları Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bunda kaçırılan toplarda Fenerbahçe'nin iki hızlı savunmacısı Osayi Samuel ve Oostrowolde'nin golcü isme sahada alan bırakmamalarının çok etkisi vardı. İlk yarıda iki takım oyuncularının sahada zorlandığı en önemli etkenlerden biri de saha zemini oldu. İkinci yarıya Adana Demirspor inanılmaz bir pozisyonla başladı. Geriden gelip topu önüne düşüren Gravilion'un şutu direkte patladı.

Spor yazarları Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkinci yarıda golü daha çok bulması beklenen Fenerbahçe iken, daha çok gol arayışında gördüğümüz Adana Demirspor oldu. İrfan Can ve Zajc etkisiz olunca merkezden üçüncü bölgeye gitmede güçlük çeken bir Fenerbahçe vardı.Bir eleştiri de İsmail Hocaya, elinde Batshuayi gibi bir gol ayağı varken bunu neden geç yaptığı. Tadic 85 dakika çok etkisiz bir oyun oynamışken bu kadar sahada tutmasına… 0-0'lık keyifli tempolü bir maç vardı ama sadece gol yoktu.

Spor yazarları Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – EKSİKLERE RAĞMEN

Böyle bir maç için mükemmel bir başlangıç yaptı Fenerbahçe. Dzeko ile Demirspor kaleci Ertaç arasında geçti dakikalar; birisi vuruyor, diğeri tutuyor. Devre bittiğinde tek şutu vardı Adana Demirspor'un, o da faulden geldi. Fenerbahçe oyuna da, pozisyonlara da hükmetti adeta. Ama o bahsedilen "son vuruş" var ya, doğru anda, doğru şekilde gelmedi. Ferdi'nin hükmettiği süreçti aslında. Yusuf Sarı'yı "yoklar" arasına karıştırdığı gibi, enerjisiyle hücum yükünü de üstlendi. Takımın O'na katılması lazımdı, reaksiyon gelmedi.

Spor yazarları Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dzeko ile Tadic bu sertlik içinde kararlarını da, ayaklarını da birbirlerine dolaştırdılar. Szymanski de devreye giremedi bir türlü. İrfan Can, Rodriues ile gereksiz bir didişmeye girdi. Aklı rövanşta kalınca, tek etkili pas ile çıktı oyundan. Ama ne pastı! İkinci yarıda Adana takımı beş dakika parladıktan sonra, oyun yine temposunu kaybetti. İki takım da beraberlikten memnun oynamaya başladılar. Risk almak yerine, rakibin hata yapmasını beklediler. Baskıyı üretip, rakibi bozmak ilk hedef oldu.

Spor yazarları Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail Kartal kısıtlı hamle şansı için bekledi. Cengiz Ünder, Bartuğ ve Batshuayi ile taze kan denedi. 70'den sonra ikinci yarının iplerini tekrar ele geçirdiler. Yerleşik defansa hücum ederken ofsayta düşmeyi başaran (!) Batshuayi de ayrıca tebrik etmek lazım. Nefis bir golün önüne geçti. Halil Umut Meler maçı berabere bitirmek adına, kırılma anlarını ters atak yönüne çevirmek için kullandı. FIFA hakeminin faul yorumlarına bir bakın. Amatörde maç vermezsiniz. Fenerbahçe liderliği geri aldı. Milli araya moralli gidecek. Orta sahayı bu kadar çabuk ve etkili geçen Adana Demirspor ile deplasmanda oynuyorsanız, beraberlik de iyi sonuçtur ki, Dzeko dikkatli olsa kazanırlardı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar yıldız ismi yerden yere vurdu! İsmail Kartal’ın prensi için olay ifadeler: “Kovun gitsin…”
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Filistinlilere etnik temizlik uyguluyor: Gazze’de aktif tek bir hastane kalmadı! Kassam Tugayları direnişe devam ediyor
Beşiktaş - Başakşehir maçında flaş hakem yorumu!
G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çakar'dan Meler'e ağır eleştiri! "Bunun adı eyyamcılıktır"
Toroğlu'dan zemin eleştirisi!
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK, BAĞKUR emekli zam tablosu değişti - 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM AŞ HALKA ARZ NE ZAMAN? | Agrotech talep toplama tarihleri, fiyatı
Eyüpsultan'da elektrik ne zaman gelecek? (13 Kasım 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldıza eleştiri! "Dikkatli olsaydı kazanırlardı" F.Bahçeli yıldıza eleştiri! "Dikkatli olsaydı kazanırlardı" 09:03
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Kasım bugün kimin maçı var? 08:04
Marsilya Lens deplasmanında kayıp! Marsilya Lens deplasmanında kayıp! 01:00
Marsilya Lens deplasmanında kayıp! Marsilya Lens deplasmanında kayıp! 00:59
Hakan attı Inter 3 puanı aldı! Hakan attı Inter 3 puanı aldı! 00:57
Hakan attı Inter 3 puanı aldı! Hakan attı Inter 3 puanı aldı! 00:57
Daha Eski
Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! 23:45
Kartal'dan Bakhtiyor açıklaması! Kartal'dan Bakhtiyor açıklaması! 23:32
Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! 23:30
Beşiktaş'tan Bakhtiyor açıklaması! Beşiktaş'tan Bakhtiyor açıklaması! 23:23
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! 23:16
G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi! G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi! 23:15