Spor yazarları Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dzeko gerçekten çok büyük bir oyuncu. Ondan kimse sadece gol beklemesin. Çünkü bu kadar oyunun içerinde olan başka bir forvet bulamazsın. Bitiricilik anlamında yaşı itibarıyla sıkıntı yaşıyor olabilir. Ama onun kadar takım oyuncusu bulmak inanın çok zor. Maçın en izlenir tarafı Ferdi- Yusuf Erdoğan mücadelesi oldu. Ferdi maç yorgunluğuna karşın neredeyse her mücadeleyi kazanan isim oldu. Dostlar; bazen bir oyuncu çok oyuncudur. Bu kadar çok oyuncunun aynı anda olmadığı bir haftada liderliği geri almak çok önemli. Şimdi milli ara antrenmanla değil, sakatların iyileşmesi için değerlendirilmeli. Sonrası Allah Kerim!