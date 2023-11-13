Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sahasında puan kaybetmeyen Adana Demirspor'a karşı etkili bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. Kartal, "Adana Demirspor bu sene evinde hiç maç kaybetmemişti. Oyunun başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizdeydi. İlk yarıda 4-5 tane yüzde yüz pozisyon vardı. Kazanmayı hak eden taraf bizdik ama sadece gol atamadık" ded

'KAZANACAKSIN' DİYE BİR KURAL YOK

Milli araya lider olarak girdiklerini kaydeden başarılı hoca şöyle devam etti: Keşke galibiyetle lider olsaydık ama oynadığımız oyun beni mutlu etti. Maçı domine ettik. Milli arada da hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz. Puan kaybı olabilir. Ama lider olduk. Oynadığımız futbol, bu takıma karşı kim böyle oynadı. 'Her maçı kazanacaksın' diye bir kural yok. Hiçbir zaman sakatlıklara sığınan biri değilim.

FRED AÇIKLAMASI

Sakatlığı sebebiyle kadroya alınmaya Fred hakkında konuşan İsmail Kartal, "Fred'i antrenmanda denedik. Kendisiyle konuştuk. Koşularında bir şey yok ama 1-2 pozisyonlarda ağrı hissetti. Doktorla beraber oturup konuştuk, 'Oynayamayacak' durumda... Riske edip 'sakatlığı ilerlemesin' diye kadroya almadım" dedi.