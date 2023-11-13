Ömer Üründül Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Devrenin son bölümünde tempo iyice düştü. İkinci yarıda da değişen bir şey yoktu. Oyunu domine eden yine Fenerbahçe'ydi. Ama ilk yarının aksine artık kaleyi bulan şutlar ve üretkenlik de yoktu. Sonra oyuncu değişiklikleri başladı ama sonuç değişmedi.