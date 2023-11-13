Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Ömer Üründül Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İki takım sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak haftayı birer puanla kapattı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe flaş ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 12:08
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Ömer Üründül Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Puanını 22'ye yükselten Yukatel Adana Demirspor ise 3. sırada yer aldı.

Ömer Üründül Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - ARAYI İYİ DEĞERLENDİREMEZSE TEHLİKE BÜYÜK!

Adana Demirspor son haftalarda hiç iyi futbol oynamıyor. Dün geceye bakıyorum ön libero özelliği olmayan kırılgan bir orta saha çok hareketsiz bir santrfor, ve bunlara ilaveten geriden bilhassa ilk yarıda pasla çıkmaya çalışan ve sürekli top kaybeden bir takım.

Ömer Üründül Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Böyle bir rakip karşısında Fenerbahçe oyunun kontrolünü 90 dakika elinde tuttu. İlk yarının ilk 25 dakikasında daha hareketliydiler. Birçok şut fırsatı buldular. Bunlarda kaleci başarılıydı ancak çekilen müsait şutlarda can alıcı özellikte değildi.

Ömer Üründül Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Devrenin son bölümünde tempo iyice düştü. İkinci yarıda da değişen bir şey yoktu. Oyunu domine eden yine Fenerbahçe'ydi. Ama ilk yarının aksine artık kaleyi bulan şutlar ve üretkenlik de yoktu. Sonra oyuncu değişiklikleri başladı ama sonuç değişmedi.

Ömer Üründül Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Dün Fenerbahçe adına bana göre en olumlu tek görüntü defansif başarıydı. Sonuçta 2 puan kaybedildi. Son 1 haftada biri Ludogorets maçı olmak üzere 2 yenilgi 1 beraberlik var. Ligde de 5 puan kayıp var.

Ömer Üründül Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Yaklaşık 2-2.5 aydır ciddi bir geriye gidiş olacağını defalarca vurguladım. Üstünde durduğum en önemli nokta Dzeko, Tadic, Fred ve Szymanski gibi çok önemli yabancılar eğer kolay maç trafiğinde dinlendirilirse ve idmanlarda kondisyon yüklemesi yapılmazsa ciddi düşüş olur diye görüş bildirdim.

Ömer Üründül Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fred sakatlandı, Adana'da gördük ki Tadic sanki halı sahada top oynuyor, Dzeko iyice düşüş içinde. Daha da önemlisi 24 yaşındaki Szymanski ciddi fizik kaybında.

Ömer Üründül Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Ligdeki çekiştiği rakiple puanlar eşit… Kaybedilmiş bir şey yok. Eğer İsmail Kartal bu gerçekleri görüp milli arayı iyi değerlendirirse işler tekrar yoluna girer aksi takdirde en büyük hedef yine tehlikeye girer. Ferdi'den sona ciddi maç eksiğine rağmen Crespo'yu beğendim.

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