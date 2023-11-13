Haberler Fenerbahçe Erman Toroğlu Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Erman Toroğlu Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu. İki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 09:31
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Erman Toroğlu Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Erman Toroğlu Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Erman Toroğlu Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 31'e çıkararak Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'a mağlup olduğu haftada liderliğe yükseldi.

Erman Toroğlu Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Puanını 22'ye yükselten Adana Demirspor ise 3. sırada yer aldı.

Erman Toroğlu Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Erman Toroğlu Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - DOSTÇA BAŞLADI DOSTÇA BİTTİ

Öncelikle bu tip sahada sakatlanmadan oynayan ve birbirlerine art niyetli olmayan futbolcuları tebrik etmek gerek.

Erman Toroğlu Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hem sakatlık olmaz, hem bol pozisyon olmaz nitekim de olmadı. Fenerbahçe hücumda biraz daha iyiydi. Sahada en iyi olan isim Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç'tı.

Erman Toroğlu Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Adana Demirspor arkada top yaparak çıkmaya çalıştı. Bunu yapamadılar. Fenerbahçe bu taktiğe pres yapması lazımdı. Sarı-lacivertliler onu da yapamadılar. Kısır bir futbol oldu.

Erman Toroğlu Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İki hafta önce Trabzon, Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynanması gerektiğinin dersini vermişti. Fenerbahçe orta sahasında iki etkili ismi yok. Hem hücum yapıyor hem pres yapıyorlardı.

Erman Toroğlu Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin arkasına topu atacaksın zorlanacaklar. Sen kendine doğru çektin. Onun dışında doğru dürüst pozisyon yakalayamadın. Kısır bir maç oldu. Aslında isim olarak iki takımdan böyle bir futbol beklenmiyordu. Zaten böyle futbolda gol de olmaz.

Erman Toroğlu Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Türkiye'de statlar yapılıyor, tribünler, soyunma odaları güzelleşiyor, sahalar gittikçe kötüleşiyor. Kimisi soğuk diyor, kimisi sıcak. Kimisi güneş almıyor diyor…

Erman Toroğlu Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İngiltere'de güneş sanki her gün var. Almanya'da da sıcak demek ki her zaman var. Hep bahane. Dün akşam iyi futbol olmadıysa, güzel şeyler seyredemediysek yüzde 100 zeminin payı var. Bu kadar net.

Erman Toroğlu Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Halil Umut Meler zor bir maçtan geldi, dün de kötü bir yönetim göstermedi. Kavga anında bir-iki kırmızı çıkar mıydı? Belki çıkardı. Demek ki VAR'dan da bir şey gelmedi. İki sarı kartla işi geçiştirdi...

Erman Toroğlu Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dostça başladı, dostça bitti. Şu da var Galatasaray mağlubiyetinden sonra İsmail Kartal da beraberliğe razı olmuştur. Çünkü Adana zor bir deplasman.

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