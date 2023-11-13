Erman Toroğlu Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin arkasına topu atacaksın zorlanacaklar. Sen kendine doğru çektin. Onun dışında doğru dürüst pozisyon yakalayamadın. Kısır bir maç oldu. Aslında isim olarak iki takımdan böyle bir futbol beklenmiyordu. Zaten böyle futbolda gol de olmaz.