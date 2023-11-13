Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta müsabakaları son buldu. Futbolseverler Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ile ilgili detayları araştırmaya başaladı. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.