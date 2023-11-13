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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 12. hafta maçları son bulurken, futbolseverler Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 14:10
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta müsabakaları son buldu. Futbolseverler Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ile ilgili detayları araştırmaya başaladı. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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