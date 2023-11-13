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Averajla lider Fenerbahçe

Ligdeki 10 maçlık galibiyet serisini Trabzonspor karşısında noktalayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın Hatayspor'a mağlup olduğu haftada Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı. En yakın rakibiyle puan farkını açma fırsatını tepen sarı-lacivertliler, buna rağmen averajla liderlik koltuğunu Galatasaray'dan bir hafta sonra devraldı. Maça oldukça etkili başlasa da sarı-kanarya, birçok net pozisyonda kaleci Ertaç Özbir'i geçemedi. İLK yarının ilk çeyreğinde Dzeko, Tadic, Szymanski ve Samet Akaydin'le 5 net fırsat yakalayan sarı-lacivertliler, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı. İlk yarı golsüz sona ererken, dakikalar 47'yi gösterdiğinde ise; Gravillon'un yaklaşık 30 metreden çektiği şut, üst direkte patladı. 86'da ise Tadic'in attığı gol, pozisyon öncesinde Batshauyi ofsaytta olduğu için iptal edildi. Maç da başladığı gibi bitti. Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir maçta gol atamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Averajla lider Fenerbahçe

Ligdeki 10 maçlık galibiyet serisini Trabzonspor karşısında noktalayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın Hatayspor'a mağlup olduğu haftada Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı. En yakın rakibiyle puan farkını açma fırsatını tepen sarı-lacivertliler, buna rağmen averajla liderlik koltuğunu Galatasaray'dan bir hafta sonra devraldı. Maça oldukça etkili başlasa da sarı-kanarya, birçok net pozisyonda kaleci Ertaç Özbir'i geçemedi. İlk yarının ilk çeyreğinde Dzeko, Tadic, Szymanski ve Samet Akaydin'le 5 net fırsat yakalayan sarı-lacivertliler, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı. İlk yarı golsüz sona ererken, dakikalar 47'yi gösterdiğinde ise; Gravillon'un yaklaşık 30 metreden çektiği şut, üst direkte patladı. 86'da ise Tadic'in attığı gol, pozisyon öncesinde Batshauyi ofsaytta olduğu için iptal edildi. Maç da başladığı gibi bitti. Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir maçta gol atamadı.

41 YIL SONRA

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, dün 39. kez karşı karşıya geldi. İki takımın mücadelesinde ise tam 41 yıl sonra gol sesi çıkmadı. F.Bahçe ve Adana Demir arasında Mart 1982'de oynanan maçta en son 0-0 beraberlik çıkmıştı.

DAMLA KIZARDI

Adana Demirspor teknik heyeti dünkü Fenerbahçe sınavını kırmızı kartla tamamladı. Dakikalar 75'i gösterirken Adana temsilcisinin yardımcı antrenörlerinden Serkan Damla, yoğun itirazları sonrasında hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla atıldı. Damla, bir sonraki maç kulübede olamayacak.

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