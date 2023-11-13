Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Ahmet Çakar Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. İki takım sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 09:42
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Ahmet Çakar Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Puanını 22'ye yükselten Adana Demirspor ise 3. sırada yer aldı.

Ahmet Çakar Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - RODRIGUES KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ

Eksik Fenerbahçe dün puan kaybetti. 90 dakikaya baktığımızda da Fenerbahçe'nin ilk yarıda önde presle kazandığı toplardan ve sonrasındaki şutlardan başka bir pozisyon yok.

Ahmet Çakar Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

İlk yarı Fenerbahçe oyunun mutlak hakimiydi. İkinci yarı yorgunluk ve orta saha direncinin azalması, Adana Demirspor'u oyuna ortak etti.

Ahmet Çakar Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Aslında maça baktığımızda gerçek sonuç beraberlikti, hak eden olmadı.

Ahmet Çakar Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Hakem Halil Umut Meler, havaya girmiş. Futbolcuyu rencide edici hareketler içinde.

Ahmet Çakar Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Risk almayıp forvet aleyhine faulleri verebiliyor. Bunun adı eyyamcılıktır.

Ahmet Çakar Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

En büyük eyyamı ise ikinci yarıda yaşanan arbedede Rodrigues ve Ndiaye'nin Oosterwolde'yi boğazından tutup yere yatırmasına hiçbir kart vermeyişidir.

Ahmet Çakar Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Bence Rodrigues kırmızı kart görmeliydi. Üstelik VAR müdahalesi de olmadı.

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