Ahmet Çakar Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
İki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 31'e çıkararak Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'a mağlup olduğu haftada liderliğe yükseldi.
Puanını 22'ye yükselten Adana Demirspor ise 3. sırada yer aldı.
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...
AHMET ÇAKAR - RODRIGUES KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ
Eksik Fenerbahçe dün puan kaybetti. 90 dakikaya baktığımızda da Fenerbahçe'nin ilk yarıda önde presle kazandığı toplardan ve sonrasındaki şutlardan başka bir pozisyon yok.
İlk yarı Fenerbahçe oyunun mutlak hakimiydi. İkinci yarı yorgunluk ve orta saha direncinin azalması, Adana Demirspor'u oyuna ortak etti.
Aslında maça baktığımızda gerçek sonuç beraberlikti, hak eden olmadı.
Hakem Halil Umut Meler, havaya girmiş. Futbolcuyu rencide edici hareketler içinde.
Risk almayıp forvet aleyhine faulleri verebiliyor. Bunun adı eyyamcılıktır.
En büyük eyyamı ise ikinci yarıda yaşanan arbedede Rodrigues ve Ndiaye'nin Oosterwolde'yi boğazından tutup yere yatırmasına hiçbir kart vermeyişidir.