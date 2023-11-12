Haberler Fenerbahçe YUKATEL ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? ADS - FB maçı canlı

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? ADS - FB maçı canlı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta müsabakasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Yukatel Adana Demirpsor - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin kadrosunda Becao ve Serdar Aziz, Djiku, Fred, İsmail Yüksek, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş yer almayacak.Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri ve ilk 11'leri araştırılıyor. Peki, Yukatel Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman? ADS FB maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | ADS FB MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 18:03 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 18:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YUKATEL ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? ADS - FB maçı canlı

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 12 Kasım Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Jayden, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN 👈

ADANA DEMİRSPOR HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN 👈

LİGDE 39. RANDEVU

Fenerbahçe ile Yukatel Adana Demirspor, 39. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe, 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 11 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 76 golüne, Yukatel Adana Demirspor 30 golle yanıt verdi. İki ekip arasındaki son lig maçı 2 Şubat 2023'te Adana'da oynanırken, mücadele 1-1 berabere sona erdi.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sahadan mağlubiyet ayrılsa da 11 haftanın tamamında gol buldu. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 31 gol gönderdi. Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, attığı 10 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı yarışında Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

DIŞ SAHADA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 5 kez mücadele etti. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Pendikspor'u mağlup eden Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda toplam 11 gol kaydetti.

Fenerbahçe ayrıca ligde oynadığı 11 maçın 7'sinde de rakiplerine gol izni vermedi.

YUKATEL ADANA DEMİR SAHASINDA ZİRVEDE

Bu sezon iç sahada 6 kez mücadele eden Yukatel Adana Demirspor, tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde topladığı 21 puanın 18'ini evinde alan Adana ekibi, deplasmanda ise galibiyetle tanışamadı. Mavi-lacivertliler sahasında 17 golle, iç sahada Fenerbahçe'nin (20) ardından en golcü ikinci takım olarak yer alıyor.

İSMAİL YÜKSEK CEZALI OSAYI SINIRDA

Trabzonspor ile oynanan lig maçında kırmızı kart gören İsmail Yüksek, Yukatel Adana Demirspor ile oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak. Ligde 3 sarı kartı bulunan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, ceza sınırında bulunuyor. Samuel, Yukatel Adana Demir ile oynanacak mücadelede kart görmesi halinde 13. hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

DİĞER
Şeyma Subaşı photoshop'u abarttınca sosyal medyanın diline düştü!
Arnavutköy Darülaceze Hizmet Şehri açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İsmail Kartal'dan Fred açıklaması!
Kartal Çalımbay'la kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A. Demirspor - F.Bahçe | CANLI
İsmail Kartal'dan Fred açıklaması!
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM AŞ HALKA ARZ NE ZAMAN? | Agrotech talep toplama tarihleri, fiyatı
BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ - Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? (12 Kasım 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool zirveye ortak oldu! Liverpool zirveye ortak oldu! 19:16
Çağdaş Atan: Gemiyi karaya yanaştıracağız Çağdaş Atan: Gemiyi karaya yanaştıracağız 19:10
Çalımbay: Ghezzal çok ağladı! Çalımbay: Ghezzal çok ağladı! 18:37
Gol düellosunda Erzurum galip! Gol düellosunda Erzurum galip! 18:29
İsmail Kartal'dan Fred açıklaması! İsmail Kartal'dan Fred açıklaması! 18:12
Kartal Çalımbay'la kazandı! Kartal Çalımbay'la kazandı! 17:59
Daha Eski
A. Demirspor - F.Bahçe | CANLI A. Demirspor - F.Bahçe | CANLI 17:41
A. Demirspor - F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu! A. Demirspor - F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu! 17:25
A.Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? A.Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 17:13
Beşiktaş'ta iki sakatlık daha! Beşiktaş'ta iki sakatlık daha! 17:12
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Zaynutdinov... Beşiktaş'ta şok sakatlık! Zaynutdinov... 16:48
Napoli son dakikada yıkıldı! Napoli son dakikada yıkıldı! 16:27