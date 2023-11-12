Adana Demirspor Fenerbahçe maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri zorlu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Jayden, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

LİGDE 39. RANDEVU

Fenerbahçe ile Yukatel Adana Demirspor, 39. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe, 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 11 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 76 golüne, Yukatel Adana Demirspor 30 golle yanıt verdi. İki ekip arasındaki son lig maçı 2 Şubat 2023'te Adana'da oynanırken, mücadele 1-1 berabere sona erdi.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sahadan mağlubiyet ayrılsa da 11 haftanın tamamında gol buldu. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 31 gol gönderdi. Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, attığı 10 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı yarışında Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

DIŞ SAHADA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 5 kez mücadele etti. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Pendikspor'u mağlup eden Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda toplam 11 gol kaydetti.

Fenerbahçe ayrıca ligde oynadığı 11 maçın 7'sinde de rakiplerine gol izni vermedi.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALIYOR

Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker.