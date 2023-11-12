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Yukatel Adana Demirspor 0-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibiyle 0-0 berabere kaldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 20:50 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 21:35
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Yukatel Adana Demirspor 0-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de 12'nci hafta maçında Adana Demirspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

7'nci dakikada Fenerbahçe'nin soldan kazandığı köşe vuruşunu kullanan İrfan Can, ceza sahası ön tarafına orta yaptı. Samet'in vuruşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.

13'üncü dakikada kendi yarı sahasında top çeviren Adana Demirspor'da Belhanda'nın savunmasına attığı pas kısa kalınca top Dzeko'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Ertaç uzanıp topu kurtardı.

14'üncü dakikada Fenerbahçe'nin sağdan geliştirdiği atakta Dzeko, ceza sahasına gelen pası bekletmeden topukla Tadic'e gönderdi. Tadic'in köşeye vuruşunu Ertaç çıkardı.

26'ncı dakikada Fenerbahçe kontra atağında orta sahadan gelen topu rakip ceza sahası yayının yakınında kontrol eden Dzeko, dönüp plase bir vuruşla topu kalenin sol köşesine yolladı. İyi uzanan Ertaç, gole izin vermedi.

37'nci dakikada Fenerbahçe atağında Ferdi'nin üstten ara pasında ceza sahası içinde topla vuruşan Osayi Samuel'in vuruşunda meşin yuvarlak, az fakla dışarı çıktı.

42'nci dakikada Fenerbahçe'nin soldan geliştirdiği atakta derine inen Tadic, pası ceza sahasına yaklaşan Ferdi'ye verdi. Ferdi'nin bekletmeden çaprazdan yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı gitti.

45+2'nci dakikada Fenerbahçe atağında sağdan ilerleyen İrfan Can rakip ceza sahasına orta yaptı. Arka direkte boş kalan Dzeko'nun gelişine vuruşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle son buldu.

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47'nci dakikada Adana Demirspor atağında ileriye çıkan Gravillon topu hızla sürerek uzaktan kaleye sert bir şut attı. Top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

48'inci dakikada Adana Demirspor'un kontra atağında Belhanda'nın havadan uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı hızla köşeden rakip ceza sahasına süzüldü. Yusuf aşırtma vuruş yaptı ama çerçeveyi bulamadı.

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53'üncü dakikada Fenerbahçe'nin kontra atağında ceza sahasına kalabalık giren sarı lacivertlilerde son top Dzeko'nun önünde kaldı. Dzeko'nun vuruşu üstten auta gitti.

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62'nci dakikada Adana Demirspor'un sağdan kazandığı köşe vuruşunda Yusuf Sarı, ceza sahası ortasına doğru ortaladı. Yükselen Ndiaye'nin kafa vuruşunda top, az farkla dışarı çıktı.

86'ncı dakikada Fenerbahçe'nin atağında Batshuayi'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Tadic, topu ağlara gönderdi. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

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