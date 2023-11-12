Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan 6 numara! Menajeriyle görüşüldü

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan 6 numara! Menajeriyle görüşüldü

Son dakika spor haberi: Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefinde olan Fenerbahçe, ocak ayındaki transfer dönemi için kolları sıvadı. 6 numara alternatiflerini artırmak için harekete geçen sarı-lacivertliler, gözünü Fransa'ya çevirdi. Yıldız 6 numaranın menajeriyle temasa geçildi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 11:06
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan 6 numara! Menajeriyle görüşüldü

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'a mağlup olmasını fırsat bilerek bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan 6 numara! Menajeriyle görüşüldü

Sarı-lacivertliler Adana deplasmanında kazanması durumunda liderlik koltuğunu geri alacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan 6 numara! Menajeriyle görüşüldü

Fenerbahçe şampiyonluk hasretine son vermek için çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan 6 numara! Menajeriyle görüşüldü

Sarı-lacivertliler ocak ayında transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan 6 numara! Menajeriyle görüşüldü

Yaz transfer döneminde kadrosuna 6 numara transferi yapamayan Fenerbahçe'de bu yönde hamleler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan 6 numara! Menajeriyle görüşüldü

Takvim'in haberine göre; sarı-Lacivertli kurmayların Marsilya'da forma giyen ve şu anda kadro dışı kaldığı bildirilen Senegalli ön libero Pape Gueye'nin durumunu araştırdıkları ve oyuncunun menajeri ile temasa geçtiklerini bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan 6 numara! Menajeriyle görüşüldü

24 yaşında ve 1.89 boyunda olan Pape Gueye'nin Marsilya ile olan sözleşmesinin 2024 yılının haziran ayında sona erecek olması transferi kolaylaştıracak bir etken olarak görülüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan 6 numara! Menajeriyle görüşüldü

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Pape Gueye ocak ayında transfer edilmesi durumunda bu rakamın çok daha altında bir fiyata çubuklu formayı giymesi büyük bir ihtimal.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan 6 numara! Menajeriyle görüşüldü

17 kez Senegal Milli Takım formasını sırtına geçiren Pape Gueye geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Sevilla'da kiralık olarak forma giydi...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan 6 numara! Menajeriyle görüşüldü

İspanyol ekibinde 16 maça çıkan yıldız futbolcu, bu müsabakalarda 1 gol ve 3 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan 6 numara! Menajeriyle görüşüldü

Hem mücadele hem de teknik kapasite olarak dikkat çeken bir oyuncu olan Pape Gueye ön libero dışında merkez orta sahada da forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan 6 numara! Menajeriyle görüşüldü

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

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