Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kazanmayı hak ettik

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı.

Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIIKLAMALARI:

"KAZANMAYI HAK ETTİK"

"Adana Demirspor takımı, kendi seyircisi önünde tüm maçlarını kazandı. İlk kez puan kaybetti. Ne kadar etkili olduklarını biliyorduk. Bu maça gerçekten çok iyi hazırlandık. Baştan sona kontrol bizdeydi. Oyunu domine ettik. Özellikle ilk yarıda 4-5 tane yüzde yüzlük pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarıda yine aynı oyuna devam ettik. Rakibe hiç pozisyon vermedik, bir tane uzaktan şutları vardı. Pozisyon vermedik onun dışında. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Kazanmayı hak ettik ama golü bulamadık. Bu oyunun sonucunda aldığımız 1 puanla lider olarak milli araya gidiyoruz. Keşke birkaç gol atıp galibiyetle liderliği ele geçirseydik. Oynadığımız oyun, futbol beni çok mutlu etti. Oyuncularımın hepsini tebrik ettim.

"SAKATLIKLARA SIĞINAN BİRİ DEĞİLİM"

"Bugün oynayan oyuncular, sakat oyuncuları aratmadı. Sakatlıklara sığınan biri değilim. 'Çubuklu'yu giyen her oyuncu değerlidir. Tüm oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve çok çok iyi futbol oynadılar.

"ADANA'YA KARŞI BURDA KİM BÖYLE OYNAMIŞ"

"Futbolda puan kaybı olabilir. Bugün 1 puan aldık ve lider olduk. Biz oynadığımız futbola bakıyoruz. Adana Demirspor'a karşı kim burada böyle oynamış. Her maçı kazanacaksın diye bir kural yok. Bu uzun lig maratonu.

"SAKATLIK RİSKİ OLANLAR VARDI"

"Maçın gidişatına göre yorulanlar, sakatlık riski olanlar vardı. Buna göre bir kurgu yapıp değişiklikleri gerçekleştirdik."