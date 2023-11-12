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Fred'den kötü haber
Pendikspor maçında sakatlanan ve Trabzonspor ile Ludogorets karşılaşmalarında forma giyemeyen Fred, Adana Demirspor karşısında da olmayacak. Cuma günü idmanlara başlayan Brezilyalı oyuncu, son idmanın ilk bölümünde de takımla birlikte çalıştı. Kasığında ağrı hissettiğini söyleyince Adana'ya giden kafilede yer almadı. Fred, milli ara sonrasında sahalara dönecek.
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