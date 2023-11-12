Fenerbahçe'de Fred neden Adana Demirspor maçının kadrosunda yok! Teknik heyetle görüştü!

Sezona 19'da 19 yaparak başlayan Fenerbahçe, son 2 maçını kaybetti.
Sezona 19'da 19 yaparak başlayan Fenerbahçe, son 2 maçını kaybetti.
Kadıköy'de Trabzonspor'a yenilen sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'ndeki Ludogorets deplasmanından da puansız döndü.
Kanarya'da sakat futbolcuların eksikliği, bu kayıplarda net bir şekilde ortaya çıktı.
Stoperde sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, orta sahadaki en önemli oyuncusu Fred'den de yoksun kaldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak.
Kanarya'nın Adana kafilesi belli oldu.
FRED KADRODA YOK
Kafilede Trabzonspor ve Ludogorets karşılaşmalarında da sakatlığı sebebiyle oynayamayan Fred yer almadı.
OYNAMAK İÇİN KENDİNİ ZORLADI
Defans ile hücum arasında köprü görevi gören ve Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden olan Brezilyalı yıldız, zorlu Adana Demirspor karşılaşmasında oynayabilmek için kendisini son güne kadar denedi.
Milliyet'in haberine göre 31 yaşındaki futbolcu, son antrenmanda kendisini denediğini ama rahat hissetmediğini ve bu durumda takıma katkı sağlayamayacağını teknik heyete iletti.
Bu gelişme üzerine tecrübeli orta sahanın kadroya alınmadığı aktarıldı.
ADANA DEMİRSPOR MAÇININ ÖNEMİ BÜYÜK
Öte yandan teknik heyet ve futbolcular, deplasmanda oynanacak olan Adana Demirspor maçının öneminin farkında.
Kanarya, birçok yıldızından yoksun çıkacağı karşılaşmadan zaferle ayrılırsa hem milli araya moralli girecek hem de sakat isimlerin dönüşüyle rahat bir nefes alacak.
İSMAİL KARTAL'DAN OYUNCULARA MESAJ
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, zorlu maç öncesinde oyuncularına "Son iki maçta istemediğimiz sonuçlar aldık. Ama bu yenilgiler uzun maratonda 'yol kazası' olarak görülmeli. Bu yenilgileri unutun ve Adana Demirspor maçına odaklanın. Rakibimiz zorlu fakat biz de ne kadar güçlü olduğumuzu biliyorum. Eski performansımızı tekrar sahaya yansıtırsak üç puanı alırız" dediği öğrenildi.