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Fenerbahçe'de Fred neden Adana Demirspor maçının kadrosunda yok? Teknik heyetle görüştü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde yıldız orta saha Fred, maç kadrosuna alınmadı. Bunun nedeni ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 09:51 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 09:59
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Fenerbahçe'de Fred neden Adana Demirspor maçının kadrosunda yok! Teknik heyetle görüştü!

Sezona 19'da 19 yaparak başlayan Fenerbahçe, son 2 maçını kaybetti.

Fenerbahçe'de Fred neden Adana Demirspor maçının kadrosunda yok! Teknik heyetle görüştü!

Kadıköy'de Trabzonspor'a yenilen sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'ndeki Ludogorets deplasmanından da puansız döndü.

Fenerbahçe'de Fred neden Adana Demirspor maçının kadrosunda yok! Teknik heyetle görüştü!

Kanarya'da sakat futbolcuların eksikliği, bu kayıplarda net bir şekilde ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Fred neden Adana Demirspor maçının kadrosunda yok! Teknik heyetle görüştü!

FRED KADRODA YOK
Kafilede Trabzonspor ve Ludogorets karşılaşmalarında da sakatlığı sebebiyle oynayamayan Fred yer almadı.

Fenerbahçe'de Fred neden Adana Demirspor maçının kadrosunda yok! Teknik heyetle görüştü!

OYNAMAK İÇİN KENDİNİ ZORLADI
Defans ile hücum arasında köprü görevi gören ve Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden olan Brezilyalı yıldız, zorlu Adana Demirspor karşılaşmasında oynayabilmek için kendisini son güne kadar denedi.

Fenerbahçe'de Fred neden Adana Demirspor maçının kadrosunda yok! Teknik heyetle görüştü!

Milliyet'in haberine göre 31 yaşındaki futbolcu, son antrenmanda kendisini denediğini ama rahat hissetmediğini ve bu durumda takıma katkı sağlayamayacağını teknik heyete iletti.

Fenerbahçe'de Fred neden Adana Demirspor maçının kadrosunda yok! Teknik heyetle görüştü!

Bu gelişme üzerine tecrübeli orta sahanın kadroya alınmadığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de Fred neden Adana Demirspor maçının kadrosunda yok! Teknik heyetle görüştü!

ADANA DEMİRSPOR MAÇININ ÖNEMİ BÜYÜK
Öte yandan teknik heyet ve futbolcular, deplasmanda oynanacak olan Adana Demirspor maçının öneminin farkında.

Fenerbahçe'de Fred neden Adana Demirspor maçının kadrosunda yok! Teknik heyetle görüştü!

Kanarya, birçok yıldızından yoksun çıkacağı karşılaşmadan zaferle ayrılırsa hem milli araya moralli girecek hem de sakat isimlerin dönüşüyle rahat bir nefes alacak.

Fenerbahçe'de Fred neden Adana Demirspor maçının kadrosunda yok! Teknik heyetle görüştü!

İSMAİL KARTAL'DAN OYUNCULARA MESAJ
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, zorlu maç öncesinde oyuncularına "Son iki maçta istemediğimiz sonuçlar aldık. Ama bu yenilgiler uzun maratonda 'yol kazası' olarak görülmeli. Bu yenilgileri unutun ve Adana Demirspor maçına odaklanın. Rakibimiz zorlu fakat biz de ne kadar güçlü olduğumuzu biliyorum. Eski performansımızı tekrar sahaya yansıtırsak üç puanı alırız" dediği öğrenildi.

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