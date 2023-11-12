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Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel cezalı duruma düştü!

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 21:19
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Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel cezalı duruma düştü!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Süper Lig'de oynadıkları Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadeleye 11'de başlayan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, müsabakanın 58. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart gördü. Karşılaşma öncesinde sınırda olan Osayi-Samuel, cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki futbolcu, 13. haftada Kadıköy'de oynayacakları Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

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