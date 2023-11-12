FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'den kavga açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

Sarı lacivertlilerde Jayden Oosterwolde karşılaşma sonrası yaşanan gerilim hakkında konuştu.

Jayden Oosterwolde: Defans bölgesinde çok sıkıntılarımız var fakat o pozisyonda oynayabilecek oyuncularımız da var. Sametle iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.

"ATEŞ YÜKSELEBİLİR"

Yaşanan gerilim hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Bu futbol. Futbol içerisinde bu tarz şeyler olur. Ateş yükselebilir ama maç sonunda tokalaşıp gülebiliyoruz. Sonuçta bu futbol." dedi.