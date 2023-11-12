Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Fred açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Fred açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 18:13 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 18:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Fred açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ;

İsmail Kartal: "Biz kazanmak için geldik. Fenerbahçe, her zaman her yerde kazanmak için sahaya çıkar. Moral motivasyon iyi durumda. 3 puan alıp milli araya moralli gitmek istiyoruz.

"İlk 15-20 dakika çok önemli. Direnç koymak isteyeceğiz. Kendi futbolumuzu oynayarak 3 puanı almak üzere planlarımızı yaptık." dedi.

KARTAL'DAN FRED AÇIKLAMASI

Brezilyalı yıldız oyuncusu hakkında konuşan İsmail Kartal, "Fred'i antrenmanda denedik. Koşularında bir şey yok ama 1-2 pozisyonda ağrı hissetti. Doktorla beraber oturup konuştuk. Oynayamayacak durumda. Riske edip sakatlığı ilerlemesin diye kadroya almadım." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Chelsea'nin yıldızı için harekete geçildi...
Arnavutköy Darülaceze Hizmet Şehri açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kartal Çalımbay'la kazandı!
Rizespor evinde kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A. Demirspor - F.Bahçe | CANLI
F.Bahçe'de büyük tehlike! Osayi-Samuel...
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM AŞ HALKA ARZ NE ZAMAN? | Agrotech talep toplama tarihleri, fiyatı
BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ - Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? (12 Kasım 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool zirveye ortak oldu! Liverpool zirveye ortak oldu! 19:16
Çağdaş Atan: Gemiyi karaya yanaştıracağız Çağdaş Atan: Gemiyi karaya yanaştıracağız 19:10
Çalımbay: Ghezzal çok ağladı! Çalımbay: Ghezzal çok ağladı! 18:37
Gol düellosunda Erzurum galip! Gol düellosunda Erzurum galip! 18:29
İsmail Kartal'dan Fred açıklaması! İsmail Kartal'dan Fred açıklaması! 18:12
Kartal Çalımbay'la kazandı! Kartal Çalımbay'la kazandı! 17:59
Daha Eski
A. Demirspor - F.Bahçe | CANLI A. Demirspor - F.Bahçe | CANLI 17:41
A. Demirspor - F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu! A. Demirspor - F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu! 17:25
A.Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? A.Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 17:13
Beşiktaş'ta iki sakatlık daha! Beşiktaş'ta iki sakatlık daha! 17:12
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Zaynutdinov... Beşiktaş'ta şok sakatlık! Zaynutdinov... 16:48
Napoli son dakikada yıkıldı! Napoli son dakikada yıkıldı! 16:27