FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Fred açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ;

İsmail Kartal: "Biz kazanmak için geldik. Fenerbahçe, her zaman her yerde kazanmak için sahaya çıkar. Moral motivasyon iyi durumda. 3 puan alıp milli araya moralli gitmek istiyoruz.

"İlk 15-20 dakika çok önemli. Direnç koymak isteyeceğiz. Kendi futbolumuzu oynayarak 3 puanı almak üzere planlarımızı yaptık." dedi.

KARTAL'DAN FRED AÇIKLAMASI

Brezilyalı yıldız oyuncusu hakkında konuşan İsmail Kartal, "Fred'i antrenmanda denedik. Koşularında bir şey yok ama 1-2 pozisyonda ağrı hissetti. Doktorla beraber oturup konuştuk. Oynayamayacak durumda. Riske edip sakatlığı ilerlemesin diye kadroya almadım." ifadelerini kullandı.