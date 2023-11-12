Haberler Fenerbahçe Dzeko oyundan alınınca sinirlendi! İşte çıkarken gösterdiği o tepki

Dzeko oyundan alınınca sinirlendi! İşte çıkarken gösterdiği o tepki

Trendyol Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın 84. dakikasında alınan yıldız golcü Edin Dzeko, İsmail Kartal'ın bu kararından memnun olmadığını yaptığı hareketle gösterdi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 22:37 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 22:42
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Dzeko oyundan alınınca sinirlendi! İşte çıkarken gösterdiği o tepki

Karşılaşmanın önüne geçen an ise Edin Dzeko'nun oyundan alındığı esnada yaşananlar oldu.

Dzeko oyundan alınınca sinirlendi! İşte çıkarken gösterdiği o tepki

Boşnak oyuncu 84. dakikada yerini Batshuayi'ye bırakırken, oyundan alındığı esnadaki tepkileri dikkat çekti. İşte o anlar...

Dzeko oyundan alınınca sinirlendi! İşte çıkarken gösterdiği o tepki

Dzeko bu değişiklik sonrası yedek kulübesine gidene kadar tepki gösterdi.

Dzeko oyundan alınınca sinirlendi! İşte çıkarken gösterdiği o tepki

Boşnak oyuncu aynı zamanda İsmail Kartal'ın yanından elini sıkmadan geçti.

Dzeko oyundan alınınca sinirlendi! İşte çıkarken gösterdiği o tepki

Dzeko'nun bu tepkisinin kendisine mi İsmail Kartal'a mı olduğu merak konusu oldu.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...


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