Dzeko oyundan alınınca sinirlendi! İşte çıkarken gösterdiği o tepki

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu.
Kıran kırana geçen mücadelede 0-0 sona erdi.
Fenerbahçe bu sonucun ardından Süper Lig'de yeniden liderliğe yükseldi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu.
Kıran kırana geçen mücadelede 0-0 sona erdi.
Fenerbahçe bu sonucun ardından Süper Lig'de yeniden liderliğe yükseldi.
Karşılaşmanın önüne geçen an ise Edin Dzeko'nun oyundan alındığı esnada yaşananlar oldu.
Boşnak oyuncu 84. dakikada yerini Batshuayi'ye bırakırken, oyundan alındığı esnadaki tepkileri dikkat çekti. İşte o anlar...
Dzeko bu değişiklik sonrası yedek kulübesine gidene kadar tepki gösterdi.
Boşnak oyuncu aynı zamanda İsmail Kartal'ın yanından elini sıkmadan geçti.
Dzeko'nun bu tepkisinin kendisine mi İsmail Kartal'a mı olduğu merak konusu oldu.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...