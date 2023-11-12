Haberler Fenerbahçe Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu!

Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Suat Arslanboğa oldu. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 12:16 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 12:26
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Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Ligde geride kalan 11 haftada 30 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada yer alırken, 21 puanlı Adana Demirspor ise dördüncü durumda bulunuyor.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

İki ekip, bugüne kadar ligde 38 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçı Adana temsilcisi kazandı. 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Fenerbahçe'nin 38 maçta attığı 76 gole Adana Demirspor 39 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

İki takım Adana Demirspor'un ev sahipliğinde 19 maçta kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Fenerbahçe bu maçların 9'unu galibiyetle tamamlarken, Adana Demirspor ise sahasında 3 kez rakibini mağlup etti. 7 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe 26 kez rakip fileleri havalandırırken, Adana Demirspor 16 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi Bright Osayi-Samuel tehlikesi yaşanıyor.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

SARI KART GÖRÜRSE CEZALI DURUMA DÜŞECEK

Nijeryalı yıldız, mücadelede sarı kart görmesi halinde 13. haftada Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıktı.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

25 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bright Osayi-Samuel...

Osayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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