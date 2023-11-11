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FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, beklenen performansı sergileyemedi. Bonservisine 15 milyon euro ödenen yıldız futbolcu, adeta kayıplara karıştı. Şimdiye kadar hayal kırıklığı yaratan Cengiz Ünder hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 11:32
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FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin flaş transferleri arasında yer alan Cengiz Ünder hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Trabzonspor'a mağlup olarak uzun süren galibiyet serisi sona eren sarı-lacivertliler, liderliği de Galatasaray'a kaptırdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Yeniden çıkışa geçmeyi amaçlayan Kanarya'da gözler Adana Demirspor deplasmanına çevrilmiş durumda.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Özellikle savunma hattında sorun yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Oyuncularıyla görüşmeler yapan deneyimli hoca, en hazır kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de hocasından forma bekliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Şimdiye kadar bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen yıldız oyuncu ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertlilerin büyük beklentiler içinde olduğu A Milli yıldız için ciddi bir bütçe harcandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Marsilya'dan kadroya katılan Cengiz Ünder'in bonservisine 15 milyon euro ödendi.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Yerli kuralı nedeniyle önemli bir gelir ayrılan Cengiz Ünder, bu sezon Trendyol Süper Lig'in en pahalı transferi oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan yıldız oyuncu, şimdiye kadar bekleneni veremedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder şoku! Bunu kimse beklemiyordu

KAYIPLARA KARIŞTI!
26 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe forması ile sahaya ilk çıktığı Samsunspor deplasmanında 1 asist yaparken sonrasında kayıplara karıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Yaşadığı sakatlıkla birlikte toplam 8 maç kaçıran yıldız futbolcu, sahaya çıktığı süreçte de beklenenin uzağında kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig'de 4 müsabakada şans bulan ve sadece 94 dakika sahaya çıkabilen oyuncu 1 asistte kalırken, Konferans Ligi elemelerinde 45 dakika, Konferans Ligi gruplarında 2 maçta 14 dakika oynadı ancak skor katkısı üretemedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Üst adale yırtığı sorunu nedeniyle kaçırdığı müsabakalarda İrfan Can Kahveci'nin etkili performansı yokluğunu aratmadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder şoku! Bunu kimse beklemiyordu

TAM PERFORMANSINA ULAŞMASI İKİNCİ YARIYI BULACAK!
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin büyük beklentiler içinde olduğu Cengiz Ünder'in tam performansla geri dönmesi ikinci yarıyı bulacak.

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