FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin flaş transferleri arasında yer alan Cengiz Ünder hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin flaş transferleri arasında yer alan Cengiz Ünder hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Trabzonspor'a mağlup olarak uzun süren galibiyet serisi sona eren sarı-lacivertliler, liderliği de Galatasaray'a kaptırdı.
Yeniden çıkışa geçmeyi amaçlayan Kanarya'da gözler Adana Demirspor deplasmanına çevrilmiş durumda.
Özellikle savunma hattında sorun yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor.
Oyuncularıyla görüşmeler yapan deneyimli hoca, en hazır kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor.
Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de hocasından forma bekliyor.
Şimdiye kadar bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen yıldız oyuncu ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
Sarı-lacivertlilerin büyük beklentiler içinde olduğu A Milli yıldız için ciddi bir bütçe harcandı.
Marsilya'dan kadroya katılan Cengiz Ünder'in bonservisine 15 milyon euro ödendi.
Yerli kuralı nedeniyle önemli bir gelir ayrılan Cengiz Ünder, bu sezon Trendyol Süper Lig'in en pahalı transferi oldu.
Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan yıldız oyuncu, şimdiye kadar bekleneni veremedi.
KAYIPLARA KARIŞTI!
26 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe forması ile sahaya ilk çıktığı Samsunspor deplasmanında 1 asist yaparken sonrasında kayıplara karıştı.
Yaşadığı sakatlıkla birlikte toplam 8 maç kaçıran yıldız futbolcu, sahaya çıktığı süreçte de beklenenin uzağında kaldı.
Süper Lig'de 4 müsabakada şans bulan ve sadece 94 dakika sahaya çıkabilen oyuncu 1 asistte kalırken, Konferans Ligi elemelerinde 45 dakika, Konferans Ligi gruplarında 2 maçta 14 dakika oynadı ancak skor katkısı üretemedi.
Üst adale yırtığı sorunu nedeniyle kaçırdığı müsabakalarda İrfan Can Kahveci'nin etkili performansı yokluğunu aratmadı.
TAM PERFORMANSINA ULAŞMASI İKİNCİ YARIYI BULACAK!
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin büyük beklentiler içinde olduğu Cengiz Ünder'in tam performansla geri dönmesi ikinci yarıyı bulacak.