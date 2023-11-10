Spor yazarları Ludogorets - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Kısacası Fenerbahçe kazanmak için oynadı ama kazanmayı birinci tercihi yapmadı bu maçta. Kadıköy'de daha etkili ve korkutucuydu Ludogorets. Bu kez Livakovic'in burnunun dibine gelemediler. 17 yaşındaki Yusuf ve nerede duracağını bilemeyen Jayden'ın stoper olduğu takımda beklenmeyen bir sonuç değil bu.