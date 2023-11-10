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Spor yazarları Ludogorets - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki 4. maçında deplasmanda Bulgar ekibi Ludogorets ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, maçtan 2-0 yenik ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 07:51
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Spor yazarları Ludogorets - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - OYNAMADAN (!) KAYBETTİLER

Aslında ilk işareti İsmail Kartal maç öncesindeki basın toplantısında verdi. "Beraberlik"ten bahsetti. Cebindeki dokuz puan, önündeki Adana deplasmanı, Ludogorets maçını "Aman bir tatsızlık çıkmasın" seviyesine taşıdı.

Spor yazarları Ludogorets - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu yaklaşım oyuncuları da etkileyecekti. Üst üste gelen sakatlıklar, Trabzonspor mağlubiyeti ve ligin "daha önemli" olması, otomatik fren sistemini devreye aldı.

Spor yazarları Ludogorets - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Kısacası Fenerbahçe kazanmak için oynadı ama kazanmayı birinci tercihi yapmadı bu maçta. Kadıköy'de daha etkili ve korkutucuydu Ludogorets. Bu kez Livakovic'in burnunun dibine gelemediler. 17 yaşındaki Yusuf ve nerede duracağını bilemeyen Jayden'ın stoper olduğu takımda beklenmeyen bir sonuç değil bu.

Spor yazarları Ludogorets - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Crespo'ya sarı kartı getiren de bu gelişme. Stoperlerin geriye doğru çekilerek pozisyon alması. Takım boyunu uzatan refleks bu.

Spor yazarları Ludogorets - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Kent ve Zajc bu fırsat maçında da "buradayız" diyemediler. Tadic'i soldan sağa alıp, Kent'e istediği bölgede, istediği gibi de hareket alanı açtı İsmail Kartal.

Spor yazarları Ludogorets - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Zajc ne Batshuayi ile pas köprüsü kurabildi ne de ataklarda hücum opsiyonu oldu. İyi değil. Böyle bir maçta yedek kulübesinde başlıyorsa maça Cengiz Ünder de kendini sorgulamalı artık. Sezonun en "pahalı" yatırımı kendisi.

Spor yazarları Ludogorets - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Müthiş bir gol attı Bulgarlar. Jeneriklikti… Maçın geri kalanında kaçırdığı pozisyon bile yok. Batshuayi ile direğe nişanlanan bir şut dışında Fenerbahçe'nin de yok. Yani; yazının başına bir daha dönün…

Spor yazarları Ludogorets - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - DİKKAT DİKKAT!

Eksikler Fenerbahçe'nin oyununu geriye götürmeye devam ediyor. Geçen sezon kötü takımın iyileri Zajc ve Crespo, iyi takımın müzmin kötüsü olmaya başladı.

Spor yazarları Ludogorets - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail Kartal stoper kıtlığında iki sol ayaklı stoperle sahaya çıkmayı tercih etti. Yusuf Akçiçek genç bir oyuncu ve ilk kez bu seviyede bir maça çıkıyor. İnanın kötü de oynasa yazmam, konuşmam. Sadece biraz tedirgindi. Bu durumunu da normal karşılamak gerekiyor.

Spor yazarları Ludogorets - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Devre arasına kadar stoper transferi yapılamayacağına göre ısrar edilmesinde fayda var. Oynayarak gelişecek, tedirginliğini üzerinden atacak. Ne olursa olsun bence Samet'ten daha iyi bir seçenek.

Spor yazarları Ludogorets - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ludogorets'in attığı ilk golde Livakovic'in konsantrasyon problemi yaşadığını söylemek gerek. O sırada rakip oyuncu altıpasta yerde yatıyordu. Bence topun dışarı atılacağını düşündü. Ama yanlış tabii. Ne olursa olsun hakem düdüğünü çalmadan oyunu bırakmayacaksın.

Spor yazarları Ludogorets - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Stoper tandemi bozuk olunca İsmail hoca çift ön libero ile çıkıp arka taraftaki arızayı en aza indirmeye çalıştı. Aslında maçın özellikle ikinci yarısında oyun üstünlüğü hep Fenerbahçe'deydi.

Spor yazarları Ludogorets - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Akıllar biraz hafta sonu oynanacak Adana Demir karşılaşmasında olunca mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe'nin artık lige dönmesi ve kazanması gerek. Üst üste 3 mağlubiyet camiayı sıkıntıya sokar.

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