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İsmail Kartal özür diledi
İsmail Kartal, Ludogorets yenilgisi sonrası üzgündü. Grupta lider olduklarını hatırlatan Kartal, "Aslında maça iyi başladık. Oyunun başında 1-2 tane net pozisyon vardı, değerlendiremedik. Bu soğukta burada bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdüğümüzün de farkındayız ancak hala bu grubun lideriyiz. Önümüze bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
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