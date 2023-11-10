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Fenerbahçe'de son dakika Fred gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor karşısına çıkacak. Sarı lacivertlilerde zorlu maç öncesi tüm gözler Fred'e çevrilirken oyuncunun sakatlığı hakkında sıcak gelişme yaşandı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 10:17
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Fenerbahçe'de son dakika Fred gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Sarı lacivertlilerin sağlık ekibi Adana Demirspor maçı öncesi yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe'de son dakika Fred gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

KARTAL: ADANA DEMİRSPOR MAÇINA YETİŞEBİLİR

Trabzonspor maçı sonrası sakat oyuncuların son durumu hakkında bilgi veren İsmail Kartal,"Hiçbir zaman sakatlığa sığınmadık. Fred ve Djiku, Adana Demirspor maçına yetişebilir.

Fenerbahçe'de son dakika Fred gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Yetişemezse de milli arada Becao hariç hepsi döner." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de son dakika Fred gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun tedavileri devam ediyor.

Fenerbahçe'de son dakika Fred gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Takvim'de yer alan habere göre her iki oyuncu da hafta sonundaki zorlu Adana Demirspor maçında forma giymeyecekler.

Fenerbahçe'de son dakika Fred gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Ancak sonrasındaki milli arada önce Fred'in sonrasında da Djiku'nun takıma katılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de son dakika Fred gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Fred'in tedavi yanında bireysel çalışmalarına başladığı ve önünüzdeki hafta içinde tamamen iyileşmesinin beklendiği bildirildi.

Fenerbahçe'de son dakika Fred gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Fenerbahçe her iki futbolcunun yokluğunu Trabzonspor maçında fazlasıyla aramıştı.

Fenerbahçe'de son dakika Fred gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Fred'in sakatlığı sonrasında Fenerbahçe'nin orta sahaya takviye yapması da gündeme gelmiş durumda.

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