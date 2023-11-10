Fenerbahçe'de son dakika Fred gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

UEFA Konferans Ligi H Grubu 4 maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ludogorets ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler, deplasmanda rakibine 2-0 mağlup oldu.
Grupta 9 puanı bulunan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.
UEFA Konferans Ligi H Grubu 4 maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ludogorets ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler, deplasmanda rakibine 2-0 mağlup oldu.
Grupta 9 puanı bulunan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler rotasını Adana Demirspor maçına çevirdi.
Kanarya Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.
Trabzonspor mağlubiyeti sonra liderliği ezeli rakibine kaptıran sarı lacivertliler, Adana'ya mutlak galibiyet parolasıyla gidiyor.
Sarı lacivertlilerin sağlık ekibi Adana Demirspor maçı öncesi yoğun mesai harcıyor.
KARTAL: ADANA DEMİRSPOR MAÇINA YETİŞEBİLİR
Trabzonspor maçı sonrası sakat oyuncuların son durumu hakkında bilgi veren İsmail Kartal,"Hiçbir zaman sakatlığa sığınmadık. Fred ve Djiku, Adana Demirspor maçına yetişebilir.
Yetişemezse de milli arada Becao hariç hepsi döner." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun tedavileri devam ediyor.
Takvim'de yer alan habere göre her iki oyuncu da hafta sonundaki zorlu Adana Demirspor maçında forma giymeyecekler.
Ancak sonrasındaki milli arada önce Fred'in sonrasında da Djiku'nun takıma katılması bekleniyor.
Fred'in tedavi yanında bireysel çalışmalarına başladığı ve önünüzdeki hafta içinde tamamen iyileşmesinin beklendiği bildirildi.
Fenerbahçe her iki futbolcunun yokluğunu Trabzonspor maçında fazlasıyla aramıştı.
Fred'in sakatlığı sonrasında Fenerbahçe'nin orta sahaya takviye yapması da gündeme gelmiş durumda.
Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 13 maçta görev alırken 4 asistlik katkı sağladı.