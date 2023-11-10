FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'de Liverpool'a zorlu rakip!

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski için transfer spekülasyonları bitmek bilmiyor.
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski için transfer spekülasyonları bitmek bilmiyor.
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un Szymanski'ye olan ilgisi birçok futbol otoritesi tarafından yazılıp çizildi.
Avrupa'nın birçok kulübünün de Polonyalı yıldızı takibe aldığı biliniyor.
Son gelen haber ise yine İngiltere'den...
Takvim'de yer alan habere göre Premier Lig devi Chelsea'nin de Szymanski'yi transfer etmek istediği ve bir süredir izlettiği ortaya çıktı.
Eğer iddialar doğruysa Liverpool ile Chelsea arasında ciddi bir transfer rekabeti yaşanabilir.
Fenerbahçe ise Szymanski konusunda sezon sonuna kadar tekliflere kapalı. Ancak sezon sonunda her şey olabilir.
Zira Fenerbahçe yönetimi Szymanski'nin menajerini İstanbul'a çağırmış "Szymanski için transfer görüşmesi yapmanı istemiyoruz. Oyuncunun konsantrasyonu Fenerbahçe'de olmalı" uyarısını yapmıştı.
Polonyalı yıldız, bu sezon forma giydiği resmi maçlarda 9 gol 4 asistlik istatistik yakalamış durumda.
SEBASTIAN SYZMANSKI KİMDİR?
10 Mayıs 1999 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Akademia Pilkarska TOP-54 Biala Podlaska Youth altyapısında başladı.
Sırasıyla Legia, Dinamo Moskova, Feyenoord takımlarında forma giydi.
2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...