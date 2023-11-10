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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'de Liverpool'a zorlu rakip!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon başarılı bir performansa imza atan Fenerbahçe'de en dikkat çekici isimlerden biri de Sebastian Szymanski olmuştu. Sarı-lacivertlilerin Polonyalı yıldızı için Avrupa devleri sıraya girdi. Liverpool'un ardından bir İngiliz devinin daha genç oyuncuyu takip ettiği ortaya çıktı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 08:06
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'de Liverpool'a zorlu rakip!

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski için transfer spekülasyonları bitmek bilmiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'de Liverpool'a zorlu rakip!

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un Szymanski'ye olan ilgisi birçok futbol otoritesi tarafından yazılıp çizildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'de Liverpool'a zorlu rakip!

Avrupa'nın birçok kulübünün de Polonyalı yıldızı takibe aldığı biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'de Liverpool'a zorlu rakip!

Son gelen haber ise yine İngiltere'den...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'de Liverpool'a zorlu rakip!

Takvim'de yer alan habere göre Premier Lig devi Chelsea'nin de Szymanski'yi transfer etmek istediği ve bir süredir izlettiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'de Liverpool'a zorlu rakip!

Eğer iddialar doğruysa Liverpool ile Chelsea arasında ciddi bir transfer rekabeti yaşanabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'de Liverpool'a zorlu rakip!

Fenerbahçe ise Szymanski konusunda sezon sonuna kadar tekliflere kapalı. Ancak sezon sonunda her şey olabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'de Liverpool'a zorlu rakip!

Zira Fenerbahçe yönetimi Szymanski'nin menajerini İstanbul'a çağırmış "Szymanski için transfer görüşmesi yapmanı istemiyoruz. Oyuncunun konsantrasyonu Fenerbahçe'de olmalı" uyarısını yapmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'de Liverpool'a zorlu rakip!

Polonyalı yıldız, bu sezon forma giydiği resmi maçlarda 9 gol 4 asistlik istatistik yakalamış durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'de Liverpool'a zorlu rakip!

SEBASTIAN SYZMANSKI KİMDİR?

10 Mayıs 1999 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'de Liverpool'a zorlu rakip!

Profesyonel futbol kariyerine Akademia Pilkarska TOP-54 Biala Podlaska Youth altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'de Liverpool'a zorlu rakip!

Sırasıyla Legia, Dinamo Moskova, Feyenoord takımlarında forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'de Liverpool'a zorlu rakip!

2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'de Liverpool'a zorlu rakip!

24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...

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