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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Adana deplasmanında sürpriz tercih!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal, sürpriz bir isme ilk 11'de yer vermeyi düşünüyor. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 12:27
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Adana deplasmanında sürpriz tercih!

UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Ludogorets'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, hafta sonu kritik bir lig maçına çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Adana deplasmanında sürpriz tercih!

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a sahasında mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Adana deplasmanında sürpriz tercih!

Mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal, sürpriz bir kadro tercihi gerçekleştirmeyi planlıyor. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Adana deplasmanında sürpriz tercih!

Bu sezon sakatlık yüzünden Fenerbahçe'de 9 maç kaçıran Cengiz Ünder Adana Demirspor maçıyla sarı lacivertli formaya dönecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Adana deplasmanında sürpriz tercih!

Antalyaspor maçında sol arka adalesinde 2. derece yırtık oluşması nedeniyle formasından uzak kalan Cengiz, önceki hafta oynanan Pendik maçında sahalara dönmek isterken son antrenmanda ağrı hissedince kadrodan çıkarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Adana deplasmanında sürpriz tercih!

Hürriyet'te yer alan habere göre tecrübeli futbolcunun zorlu Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Adana deplasmanında sürpriz tercih!

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 1 asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Adana deplasmanında sürpriz tercih!

SAMET'İN KADER MAÇI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçında ilk 11'de oynattığı ancak yaptığı hatalar sonrası oyundan almak zorunda kaldığı Samet Akaydin'le özel olarak ilgilenip terapi uyguluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Adana deplasmanında sürpriz tercih!

Milli futbolcuyla baş başa görüşerek moral veren ve Trabzonspor maçını unutmasını isteyen Kartal, önlerindeki Adana Demirspor karşılaşmasına konsantre olmasını istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Adana deplasmanında sürpriz tercih!

Morali büyük ölçüde düzelen Samet, eski takımına karşı iyi performans göstererek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Adana deplasmanında sürpriz tercih!

29 yaşındaki Samet Akaydin, bu sezon sarı-lacivertli formayla toplamda 7 karşılaşmada görev aldı.

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