FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Adana deplasmanında sürpriz tercih!

UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Ludogorets'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, hafta sonu kritik bir lig maçına çıkacak.
UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Ludogorets'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, hafta sonu kritik bir lig maçına çıkacak.
Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a sahasında mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.
Mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal, sürpriz bir kadro tercihi gerçekleştirmeyi planlıyor. İşte ayrıntılar...
Bu sezon sakatlık yüzünden Fenerbahçe'de 9 maç kaçıran Cengiz Ünder Adana Demirspor maçıyla sarı lacivertli formaya dönecek.
Antalyaspor maçında sol arka adalesinde 2. derece yırtık oluşması nedeniyle formasından uzak kalan Cengiz, önceki hafta oynanan Pendik maçında sahalara dönmek isterken son antrenmanda ağrı hissedince kadrodan çıkarıldı.
Hürriyet'te yer alan habere göre tecrübeli futbolcunun zorlu Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 1 asist kaydetti.
SAMET'İN KADER MAÇI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçında ilk 11'de oynattığı ancak yaptığı hatalar sonrası oyundan almak zorunda kaldığı Samet Akaydin'le özel olarak ilgilenip terapi uyguluyor.
Milli futbolcuyla baş başa görüşerek moral veren ve Trabzonspor maçını unutmasını isteyen Kartal, önlerindeki Adana Demirspor karşılaşmasına konsantre olmasını istedi.
Morali büyük ölçüde düzelen Samet, eski takımına karşı iyi performans göstererek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
29 yaşındaki Samet Akaydin, bu sezon sarı-lacivertli formayla toplamda 7 karşılaşmada görev aldı.