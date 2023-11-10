FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Adana deplasmanında sürpriz tercih!

SAMET'İN KADER MAÇI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçında ilk 11'de oynattığı ancak yaptığı hatalar sonrası oyundan almak zorunda kaldığı Samet Akaydin'le özel olarak ilgilenip terapi uyguluyor.