Fenerbahçe cepten yedi

Süper Lig'de Trabzonspor yenilgisiyle 19 maçlık galibiyet serisi bozulan Fenerbahçe, Avrupa'da da umduğunu bulamadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi H Grubu'ndaki dördüncü maçında Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu. 18. dakikada yaklaşık 25 metreden 90'a vuran Piotrowski, Livakovic'i avladı ve takımını öne geçiren isim oldu.

1 PUAN YETECEK

İkinci yarıda baskı kuran Fenerbahçe, Batshuayi ile pozisyonlar buldu. Belçikalı, 47'de kaleci Sluga'ya takıldı. 56'da ise direği geçemedi. 90+2'de sahne alan Rwan son sözü söyledi: 2-0. Avrupa'da 10 maç sonra kaybeden sarı-lacivertliler 9 puanla liderliği koruduğu grupta 30 Kasım'da Nordsjaelland'a konuk olacak. F.Bahçe'ye tur için 1 puan dahi yetecek.