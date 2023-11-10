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Fenerbahçe cepten yedi

19 maçlık tarihi galibiyet serisi Trabzon karşısında son bulan Kanarya, bu kez Avrupa’da hüsran yaşadı. Piotrowski ve Rwan'ın golleriyle yıkılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 30 Kasım'da Nordsjaelland'a konuk olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Fenerbahçe cepten yedi

Süper Lig'de Trabzonspor yenilgisiyle 19 maçlık galibiyet serisi bozulan Fenerbahçe, Avrupa'da da umduğunu bulamadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi H Grubu'ndaki dördüncü maçında Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu. 18. dakikada yaklaşık 25 metreden 90'a vuran Piotrowski, Livakovic'i avladı ve takımını öne geçiren isim oldu.

1 PUAN YETECEK

İkinci yarıda baskı kuran Fenerbahçe, Batshuayi ile pozisyonlar buldu. Belçikalı, 47'de kaleci Sluga'ya takıldı. 56'da ise direği geçemedi. 90+2'de sahne alan Rwan son sözü söyledi: 2-0. Avrupa'da 10 maç sonra kaybeden sarı-lacivertliler 9 puanla liderliği koruduğu grupta 30 Kasım'da Nordsjaelland'a konuk olacak. F.Bahçe'ye tur için 1 puan dahi yetecek.

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