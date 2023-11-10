Haberler Fenerbahçe Ada'nın gözü Ferdi'de

Ada'nın gözü Ferdi'de

Ferdi Kadıoğlu’nu Napoli’nin ardından İngiltere’nin iki devi Tottenham ile Arsenal de izlemeye aldı. 24 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar gözlem altında olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ada'nın gözü Ferdi'de

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. İtalyan ekibi Napoli'nin ardından şimdi de Ada temsilcileri Tottenham ile Arsenal, 24 yaşındaki oyuncuyu listesine ekledi. İngiliz basını, iki ekibin de Ferdi Kadıoğlu'nu sezon sonuna kadar gözlem atında tutacağını duyururken, Tottenham ile Arsenal arasında Ferdi derbisinin yaşanacağının altını çizdi.

BABASI AYRILIĞI DUYURMUŞTU

Hem ligde hem de Avrupa'da teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden olan Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. 24 yaşındaki oyuncunun babası da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; Ferdi'nin sarı- lacivertlilerdeki son sezonu olduğunu duyurmuştu. Tecrübeli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

DİĞER
Ludogorets Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Konferans Ligi Ludogorets Fenerbahçe maçı Exxen canlı yayın izle
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Beyaz Saray açıkladı! Soykırıma 4 saatlik mola!
Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı?
G.Saray'dan Almanya'da dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Bulgaristan'da kaybetti!
Kartal: Hala bu grubun lideriyiz
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 🤲 | 2023 Yeni, anlamlı, güzel, değişik Cuma mesajları 🌹
10 KASIM TATİL Mİ 2023? 10 Kasım yarım gün mü, resmi tatil mi?
10 KASIM MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Uzun, kısa 10 Kasım mesajları ve sözleri Facebook, Twitter, Instagram
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ongun tutanakları yayınlandı Ongun tutanakları yayınlandı 06:28
Oynamadan (!) kaptı Oynamadan (!) kaptı 06:25
Kartal özür diledi Kartal özür diledi 06:23
Livakovic’e tepki Livakovic’e tepki 06:22
Yusuf Ayçiçek sürprizi Yusuf Ayçiçek sürprizi 06:20
Dikkat dikkat! Dikkat dikkat! 06:17
Daha Eski
Fenerbahçe cepten yedi Fenerbahçe cepten yedi 06:16
A. Madrid, Simeone ile sözleşme uzattı! A. Madrid, Simeone ile sözleşme uzattı! 01:32
Luis Diaz'ın babasından beklenen haber geldi! Luis Diaz'ın babasından beklenen haber geldi! 01:32
Potanın Perileri farklı kazandı! Potanın Perileri farklı kazandı! 01:32
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat oldu! Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat oldu! 01:32
R. Madrid Valverde'nin sözleşmesini uzattı! R. Madrid Valverde'nin sözleşmesini uzattı! 01:32