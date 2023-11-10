Ada'nın gözü Ferdi'de

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. İtalyan ekibi Napoli'nin ardından şimdi de Ada temsilcileri Tottenham ile Arsenal, 24 yaşındaki oyuncuyu listesine ekledi. İngiliz basını, iki ekibin de Ferdi Kadıoğlu'nu sezon sonuna kadar gözlem atında tutacağını duyururken, Tottenham ile Arsenal arasında Ferdi derbisinin yaşanacağının altını çizdi.

BABASI AYRILIĞI DUYURMUŞTU

Hem ligde hem de Avrupa'da teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden olan Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. 24 yaşındaki oyuncunun babası da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; Ferdi'nin sarı- lacivertlilerdeki son sezonu olduğunu duyurmuştu. Tecrübeli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.