Ludogorets Fenerbahçe maçı CANLI (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Bulgaristan ekibi Ludogorets ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibini mağlup etmesi halinde grubundan çıkmayı garantileyecek.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Ludogorets: Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Duah

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Yusuf, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, Zajc, Kent, Tadic, Batshuayi

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ludogorets - Fenerbahçe maçı TSİ 23.00'de başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

İŞTE LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI VEREN KANALLARIN LİSTESİ!

AVRUPA'DA 264. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 263 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalıp, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda sarı-kanarya, rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 372 gol gördü.