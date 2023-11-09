Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe garantilemek istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Ludogorets maçı 11'i

Fenerbahçe garantilemek istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Ludogorets maçı 11'i

Fenerbahçe, Konferans Ligi’ndeki dördüncü maçında deplasmanda Ludogorets’e konuk ouyor Kanarya, Bulgarları yenerse hem gruptan çıkmayı garantileyecek hem de liderliğini perçinleyecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde eksik oyuncular dikkat çekiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, zorlu maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Ludogorets - Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe garantilemek istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Ludogorets maçı 11'i

19 maçlık galibiyet serisine Trabzonspor mağlubiyetiyle noktayı koyan Fenerbahçe, yeni bir başlangıç için bugün sahada olacak ve Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Ludogorets ile karşılaşacak. Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Temsilcimizde hedef sahadan 3 puanla ayrılarak hem Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmek hem de alacağı gruptan çıkmayı garantilemek. SARI-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, tüm eksiklere rağmen bütün planlarını galibiyet üzerine yaptı. İlk maçta rakibini iyi bir oyun ve rahat bir skorla deviren temsilcimizde Becao, Djiku, Serdar Aziz, Fred ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Savunma tandeminde sıkıntı yaşayan İsmail Kartal ise; Crespo&Oosterwolde ikilisinden savunmayı oluşturacak. Orta alanda da Zajc olacak.

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ludogorets: Padt, Son, Verdon, Russo, Nedyalkov, Gonçalves, Piotrowski, Tekpetey, Nedelev, Mounir, Duah

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Crespo (Yusuf), Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

GENÇ YUSUF KADRODA

Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımında stoper olarak forma giyen Yusuf Akçiçek'e, Ludogorets karşısında A takımda forma giyme şansı doğdu. Teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadroya dahil edilen Yusuf, bugünkü maçta forma giyebilir. Bu konudaki son kararı İsmail Kartal verecek.

AVRUPA'DA 264. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 263 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalıp, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda sarı-kanarya, rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 372 gol gördü.

CENGİZ ÜNDER FORMA BEKLİYOR

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 6 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, bugün yok. Cengiz Ünder ise kadroda. Milli oyuncu şans verildiği takdirde oynayabilecek.

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