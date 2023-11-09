Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal: Lider geldik lider çıkmak istiyoruz

İsmail Kartal: Lider geldik lider çıkmak istiyoruz

"Ludogorets’in 1 maçı eksik alırsa lider olacak. biz de iyi başladık, Konferans Ligi’nde lideriz, lider çıkmak istiyoruz."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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İsmail Kartal: Lider geldik lider çıkmak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. Kartal, şunları söyledi: Futbolda hiçbir antrenörün düşünemeyeceği şeyler, başımıza geldi. Sakatlıkların bir an önce dönmesini isteriz tabii ki ama sağlık departmanı uğraşıyor. Dönüş tarihi veremem, yanlış olur. Kesin olan bir şey yok, zamanla yarışıyoruz. Ludogorets'in 1 maçı eksik o maçı kazanırsa lider olacak. Biz de iyi başladık, Konferans Ligi'nde lideriz, lider çıkmak istiyoruz.

STOPER DE OYNASAM GÖREVİMİ YAPARIM

Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Crespo, stoperlerin sakatlığı nedeniyle bu bölgede oynayacak olmasını sorun etmediğini söyledi. "Ludogorets maçını kazanmak için buraya geldik. Bizim için en önemlisi şu an bu" diyen Crespo, "Maalesef savunmada çok fazla sakatlık yaşadık. Ama bizim için önemli olan şey ben veya başkası orada kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak. Önemli olan bu" ifadelerini kullandı.

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