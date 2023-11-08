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Jayden'ın partneri ya İsmail ya Crespo

Becao, Djiku ve Serdar’ın sakatlanması sonrasında elinde stoper kalmayan tecrübeli çalıştırıcı, Ludogorets karşısında Jayden Oosterwolde’nin yanında İsmail’i ya da Crespo’yu oynatacak. Kadro bugün netleşecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Jayden'ın partneri ya İsmail ya Crespo

Trabzonspor'a mağlup olarak 19 maçlık galibiyet serisine noktayı koyan Fenerbahçe, yarın Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Ludogorets'e konuk olacak. Ancak bu karşılaşma öncesinde stoper bölgesinde yaşanan kriz, teknik direktör İsmail Kartal'ın elini kolunu bağladı. Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in sakat olması, Samet'in de Avrupa listesinde yer almaması tecrübeli çalıştırıcıyı farklı arayışlara itmiş durumda... Stoper orijini olmayan iki oyuncu mecburen savunmada görev yapacak.

PORTEKİZLİ BOY FARKIYLA

Burada Jayden Oosterwolde'nin yeri garanti... Ancak tecrübeli çalıştırıcı, Hollandalı oyuncunun yanında kimi oynatacağına henüz karar vermedi. Kartal'ın kafasında iki isim var: İsmail Yüksek ve Miguel Crespo... 62 yaşındaki teknik adam, savunmada İsmail'e mi yoksa Crespo'ya mı formayı teslim edeceğine bu akşam Huvepharma Arena'da yapacağı son taktik idmanda karar verecek. Gelen bilgilere göre Crespo'nun İsmail'den daha uzun olması sebebiyle Portekizli oyuncu bir adım önde...

4.KEZ STOPER

Jayden, bu sezon Konferans Ligi Elemeleri'ndeki Twente maçında ve Süper Lig'deki Pendik ile Trabzonspor karşılaşmalarında stoper oynamıştı.

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