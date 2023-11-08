Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında Ludogorets ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Listede Cengiz Ünder de yer aldı.
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor da listede bulunmuyor.
Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu şöyle:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammed İmre, Kaan Akyazı, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi.