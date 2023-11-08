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Fenerbahçe'den transfer kararı! İngiliz basını doğruladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 6 numaraya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler rotayı İngiltere'ye çevirdi. İngiliz basını da Fenerbahçe'nin transfer girişimlerini doğruladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'den transfer kararı! İngiliz basını doğruladı

Sezon başında 6 numara transferini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, devre arasında bu sorunu çözmeye kararlı.

Fenerbahçe'den transfer kararı! İngiliz basını doğruladı

Hem Avrupa'da hem de ligde şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği isim ise; Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey...

Fenerbahçe'den transfer kararı! İngiliz basını doğruladı

İngiliz basını da bu transfer harekatını doğruladı

Fenerbahçe'den transfer kararı! İngiliz basını doğruladı

30 yaşındaki oyuncunun ocak ayında Arsenal'den ayrılacağını duyuruldu.

Fenerbahçe'den transfer kararı! İngiliz basını doğruladı

İKİ EZELİ RAKİP İSTİYOR
Ada'nın önde gelen haber sitelerinden olan "teamtalk", Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Partey'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Fenerbahçe'den transfer kararı! İngiliz basını doğruladı

Haberde; iki takımın da Arsenal'e ne kadar bonservis bedeli önerdiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

Fenerbahçe'den transfer kararı! İngiliz basını doğruladı

Fenerbahçe, Fred'in yanına, Galatasaray ise Torreira'nın yanına Partey'yi almak istiyor.

Fenerbahçe'den transfer kararı! İngiliz basını doğruladı

Ganalı ön liberonun İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi var.

Fenerbahçe'den transfer kararı! İngiliz basını doğruladı

Arsenal, 2020'de Partey için Atletico Madrid'e 50 milyon euro bonservis ödedi.

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