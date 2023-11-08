Fenerbahçe'den transfer kararı! İngiliz basını doğruladı

Sezon başında 6 numara transferini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, devre arasında bu sorunu çözmeye kararlı.
Sezon başında 6 numara transferini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, devre arasında bu sorunu çözmeye kararlı.
Hem Avrupa'da hem de ligde şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği isim ise; Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey...
İngiliz basını da bu transfer harekatını doğruladı
30 yaşındaki oyuncunun ocak ayında Arsenal'den ayrılacağını duyuruldu.
İKİ EZELİ RAKİP İSTİYOR
Ada'nın önde gelen haber sitelerinden olan "teamtalk", Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Partey'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.
Haberde; iki takımın da Arsenal'e ne kadar bonservis bedeli önerdiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.
Fenerbahçe, Fred'in yanına, Galatasaray ise Torreira'nın yanına Partey'yi almak istiyor.
Ganalı ön liberonun İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi var.
Arsenal, 2020'de Partey için Atletico Madrid'e 50 milyon euro bonservis ödedi.
Londra ekibiyle 104 maça çıkan Partey, 5 gol 4 asist üretti.