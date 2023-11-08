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Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dişli rakip!

Son dakika transfer haberleri... Sezon başında hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Ndidi'ye sürpriz bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 09:06
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Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dişli rakip!

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken takımların çalışmaları da hız kazandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dişli rakip!

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan orta saha oyuncusu Ndidi'yi kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dişli rakip!

Takvim'in haberine göre Leicester'lı oyuncunun ocakta transferi gerçekleşebilir.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dişli rakip!

Bu sezon Leicester City'de 15 maça çıkan Ndidi, 3 gol atarken 4 de asist yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dişli rakip!

Yıldız ismin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dişli rakip!

WILFRED NDIDI KİMDİR?

16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dişli rakip!

Profesyonel futbol kariyerine Nath Boys takımında başladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dişli rakip!

2015'te Belçika temsilcisi KRC Genk'e transfer oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dişli rakip!

3 Ocak 2017 tarihinde ise 17.6 milyon euro karşılığında Leicester City'nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dişli rakip!

Orta sahada ön libero olarak görev yapan Ndidi, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dişli rakip!

Nijerya Milli Takımı ile 53 maça çıkan yıldız futbolcu, skor üretemedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dişli rakip!

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...

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