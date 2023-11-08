Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'a yenilerek bu sezonki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe, Fred ve Alexander Djiku'nun eksikliğini yaşadı. Hafta içerisinde Ludogorets ve Adana Demirspor ile kritik karşılaşmalara çıkacak olan sarı-lacivertliler iki futbolcunun sahalara dönüş tarihi netleşti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 09:15
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Dusan Tadic ile penaltıdan bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

Sarı-lacivertliler bu sonuçla 30 puanda kalarak zirveyi Galatasaray'a kaptırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

Bu sezonki 6. galibiyetini alan Trabzonspor ise puanını 19'a yükseltti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

Trabzonspor karşısında beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Fred ve Alexander Djiku'nun yokluğu fazlasıyla hissedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

Sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

Kanarya, Djiku'nun ise sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık olduğunu duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres'i de sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de tüm gözler milli ara öncesinde oynanacak Ludogorets ve pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacak maçlara çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

Sarı-lacivertliler zorlu müsabakalardan galibiyetle ayrılarak milli araya moralli ve kayıp yaşamadan girmenin hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

Fred, Becao ve Djiku'nun eksikliğini Trabzonspor maçında fazlasıyla hisseden Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

Tedavilerine devam edilen isimlerden Becao ile Djiku, Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında da görev yapamayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

MİLLİ ARADAN SONRA DÖNECEKLER

Milliyet'in haberine göre, savunmanın en önemli isimlerinden Djiku milli aradan sonra takıma dönebilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

Başarılı futbolcunun, 26 Kasım'da Karagümrük'le oynanacak maçta sahada olması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

Orta sahanın enerji merkezi Fred de en geç Karagümrük karşılaşmasında formasına kavuşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

Brezilyalı oyuncunun Adana Demir maçında az da olsa oynama şansı bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

Sakatlığı ciddi olan Becao'nun sahalara dönüş tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

CENGİZ ÜNDER GERİ DÖNÜYOR

Bu arada sakatlık dönemi ardından fiziksel eksiklerini büyük ölçüde gideren Cengiz Ünder'in Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın salı günü takımla çalışmalara başlayan milli futbolcuyu Adana'ya götüreceği bildirildi.

DİĞER
Son dakika haberi: Mehmet Ali Erbil ölümden döndü! Ünlü şovmen sevenlerini korkuttu trafik kazası geçirdi!
CHP'nin devrik lideri Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu! Olaylı kurultayda İmamoğlu'ndan türlü entrikalar: Özgür Özel'in elini niye kaldırmadı?
Fenerbahçe'de Batshuayi bombası!
G.Saray'ın yıldızlarına B. Münih maçında yakın markaj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde dişli rakip!
Fenerbahçe'de Batshuayi bombası!
Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek? (8 Kasım 2023)
8 Kasım İstanbul barajları doluluk oranı ne durumda?
10 KASIM TATİL Mİ 2023? 10 Kasım yarım gün mü, resmi tatil mi?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu! Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu! 09:15
Kopenhag - Manchester United maçı saat kaçta? Kopenhag - Manchester United maçı saat kaçta? 09:08
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde dişli rakip! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde dişli rakip! 09:06
Hatayspor'da Galatasaray mesaisi! Hatayspor'da Galatasaray mesaisi! 08:59
Fenerbahçe Opet set vermedi! Fenerbahçe Opet set vermedi! 08:45
Lazio tek golle güldü! Lazio tek golle güldü! 01:13
Daha Eski
Milan geriden gelerek kazandı! Milan geriden gelerek kazandı! 01:13
Leipzig zirve takibini sürdürdü! Leipzig zirve takibini sürdürdü! 01:13
Atletico gol oldu yağdı! Atletico gol oldu yağdı! 01:13
M. City 4'te 4 yaptı! M. City 4'te 4 yaptı! 01:13
Porto sahasında kazandı! Porto sahasında kazandı! 01:13
Lazio tek golle güldü! Lazio tek golle güldü! 01:10