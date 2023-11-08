FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Ligdeki ilk 10 maçını kazanan sarı-lacivertliler, rakibine 3-2 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Paul Onuachu, Berat Özdemir ve Nicolas Pepe kaydetti.
Fenerbahçe'nin Dusan Tadic ile penaltıdan bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla 30 puanda kalarak zirveyi Galatasaray'a kaptırdı.
Bu sezonki 6. galibiyetini alan Trabzonspor ise puanını 19'a yükseltti.
Trabzonspor karşısında beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Fred ve Alexander Djiku'nun yokluğu fazlasıyla hissedildi.
Sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Kanarya, Djiku'nun ise sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık olduğunu duyurdu.
Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres'i de sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de tüm gözler milli ara öncesinde oynanacak Ludogorets ve pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacak maçlara çevrildi.
Sarı-lacivertliler zorlu müsabakalardan galibiyetle ayrılarak milli araya moralli ve kayıp yaşamadan girmenin hesaplarını yapıyor.
Fred, Becao ve Djiku'nun eksikliğini Trabzonspor maçında fazlasıyla hisseden Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu büyük önem taşıyor.
Tedavilerine devam edilen isimlerden Becao ile Djiku, Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında da görev yapamayacak.
MİLLİ ARADAN SONRA DÖNECEKLER
Milliyet'in haberine göre, savunmanın en önemli isimlerinden Djiku milli aradan sonra takıma dönebilecek.
Başarılı futbolcunun, 26 Kasım'da Karagümrük'le oynanacak maçta sahada olması bekleniyor.
Orta sahanın enerji merkezi Fred de en geç Karagümrük karşılaşmasında formasına kavuşacak.
Brezilyalı oyuncunun Adana Demir maçında az da olsa oynama şansı bulunuyor.
Sakatlığı ciddi olan Becao'nun sahalara dönüş tarihi ise henüz netlik kazanmadı.
CENGİZ ÜNDER GERİ DÖNÜYOR
Bu arada sakatlık dönemi ardından fiziksel eksiklerini büyük ölçüde gideren Cengiz Ünder'in Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın salı günü takımla çalışmalara başlayan milli futbolcuyu Adana'ya götüreceği bildirildi.