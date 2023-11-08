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Ayrılık talebini yönetime iletti! Fenerbahçe'de ilk veda gerçekleşiyor

Son dakika haberleri: Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dzeko'nun gelmesiyle yedek kulübüne mahkum olan Michy Batshuayi'den flaş bir talep geldi. Belçikalı yıldız oyuncu teknik ekiple ve yönetimle görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 10:31
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Ayrılık talebini yönetime iletti! Fenerbahçe'de ilk veda gerçekleşiyor

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun arkasında yedek kalmaktan memnun olmayan Michy Batshuayi, yönetime ayrılmak istediğini bildirdi.

Ayrılık talebini yönetime iletti! Fenerbahçe'de ilk veda gerçekleşiyor

Sabah'ta yer alan haberde Süper Lig'de az süre alıp sadece Avrupa'da forma giymenin kendisi için yeterli olmadığını ve Belçika Milli Takımı'na seçilmeyi amaçladığını söyleyen 30 yaşındaki golcü, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeyi planlıyor.

Ayrılık talebini yönetime iletti! Fenerbahçe'de ilk veda gerçekleşiyor

İngiltere ve Fransa'dan teklifler alan tecrübeli futbolcu, 5 büyük ligden bir kulübe imza atmayı hedefliyor.

Ayrılık talebini yönetime iletti! Fenerbahçe'de ilk veda gerçekleşiyor

Bu talebi olumlu karşılayan sarı-lacivertli yönetimin, bonservis konusunda zorluk çıkartmadan görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Ayrılık talebini yönetime iletti! Fenerbahçe'de ilk veda gerçekleşiyor

EN AZ İKİ OYUNCU KADROYA KATILACAK

Ara transferde hareketli günler yaşayacak olan Kanarya, Becao'nun sakatlığı, Luan Peres'in dönüşünün belirsizliği ve Samet Akaydın'ın form grafiği nedeniyle en az 1 stoper kesinlikle alacak.

Ayrılık talebini yönetime iletti! Fenerbahçe'de ilk veda gerçekleşiyor

Batshuayi'nin ayrılık talebinin ardından da Fenerbahçe'nin ocak ayında en az 2 oyuncu transfer edeceği kesinleşti.

Ayrılık talebini yönetime iletti! Fenerbahçe'de ilk veda gerçekleşiyor

Sarı-lacivertliler, tarz olarak hem santrfor oynayabilen hem de kanatlarda görev alabilecek bir forvet bakıyor.

Ayrılık talebini yönetime iletti! Fenerbahçe'de ilk veda gerçekleşiyor

BU SEZON 581 DAKİKA OYNADI

Eylül 2022'de Chelsea'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da 8, Süper Lig'de ise 5 karşılaşmaya çıktı.

Ayrılık talebini yönetime iletti! Fenerbahçe'de ilk veda gerçekleşiyor

Toplamda 581 dakika sahada kalan Belçikalı santrfor, 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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