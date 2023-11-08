Ayrılık talebini yönetime iletti! Fenerbahçe'de ilk veda gerçekleşiyor

Sabah'ta yer alan haberde Süper Lig'de az süre alıp sadece Avrupa'da forma giymenin kendisi için yeterli olmadığını ve Belçika Milli Takımı'na seçilmeyi amaçladığını söyleyen 30 yaşındaki golcü, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeyi planlıyor.