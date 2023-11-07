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Şok gelişme! Jorge Jesus Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ediyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, sürpriz bir karar aldı. Kanarya'ya eski alacağı nedeniyle ihtar çeken Portekizli hoca, geri dönüş alamadığı için konuyu FIFA'ya taşımaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 16:53 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 17:02
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Jorge Jesus Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ediyor!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'tan gündem yaratan bir hamle geliyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ediyor!

2022-23 sezonunda Kanarya'yı çalıştıran deneyimli hoca, Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamış ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ediyor!

Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 52 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ediyor!

2.21 puan ortalaması yakalayan Jesus, sezon sonunda görevini bıraktı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ediyor!

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Hilal ile anlaşmaya vardı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ediyor!

JESUS FIFA'YA GİDİYOR!
Habertürk'ün haberine göre; Portekizli hoca, sarı-lacivertli kulübü FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ediyor!

Jorge Jesus, Türkiye Kupası şampiyonluğundan doğan bonusun kendisine ödenmediği gerekçesiyle harekete geçmeyi planlıyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ediyor!

Jesus'un bonusun kendisine ödenmesi için Fenerbahçe'ye son bir ihtar çektiği ifade edildi.

Jorge Jesus Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ediyor!

Sarı-lacivertlilerden geri dönüş alamayan Jesus'un konuyu FIFA'ya taşımaya mecbur kaldığını yakın çevresiyle paylaştığı kaydedildi.

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