Şok gelişme! Jorge Jesus Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ediyor

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'tan gündem yaratan bir hamle geliyor.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'tan gündem yaratan bir hamle geliyor.
2022-23 sezonunda Kanarya'yı çalıştıran deneyimli hoca, Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamış ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 52 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
2.21 puan ortalaması yakalayan Jesus, sezon sonunda görevini bıraktı.
Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Hilal ile anlaşmaya vardı.
JESUS FIFA'YA GİDİYOR!
Habertürk'ün haberine göre; Portekizli hoca, sarı-lacivertli kulübü FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.
Jorge Jesus, Türkiye Kupası şampiyonluğundan doğan bonusun kendisine ödenmediği gerekçesiyle harekete geçmeyi planlıyor.
Jesus'un bonusun kendisine ödenmesi için Fenerbahçe'ye son bir ihtar çektiği ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerden geri dönüş alamayan Jesus'un konuyu FIFA'ya taşımaya mecbur kaldığını yakın çevresiyle paylaştığı kaydedildi.
Kanarya, geçen sezon Başakşehir'i 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmış ve Jorge Jesus da Türkiye kariyerinde kupa kazanmıştı.