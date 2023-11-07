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Önce Ludogorets, sonra Adana Demir

Trabzon'a kaybeden Kanarya, Bulgar ekibini yenerek ayağa kalkmak istiyor. Sonraki hedef ise Adana Demir galibiyetiyle ligde yeni seri yakalamak...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 06:50
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Önce Ludogorets, sonra Adana Demir

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Sezona oynadığı 19 maçın tamamını kazanarak giren Fenerbahçe, Trabzonspor yenilgisiyle ilk kaybını yaşamıştı. Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de seri bozan bu mağlubiyetin şokunu çabuk atlattı. Artık tüm gözler perşembe günü Konferans Ligi'nde Ludogorets ile oynanacak mücadeleye çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularını bu maça motive ediyor. Sarı-lacivertliler, kazanırsa gruptan çıkmayı garantileyeceği deplasmanda bir hata yapmak istemiyor.

LİDER OLARAK BİTİRECEĞİZ

İsmail Kartal oyuncularıyla yaptığı toplantıda, ligdeki Adana Demirspor maçını ikinci plana almalarını istedi. Önceliği Ludogorets sınavına veren tecrübeli hoca, "Avrupa'da kazanarak ayağa kalkacağız. Konferans Ligi grubunu lider olarak bitirmenizi istiyorum. Adana Demirspor maçını şimdilik unutun. Ligde daha uzun bir yol var, hatalarımızı telafi edebiliriz. Maç maç düşünmeliyiz, Adana Demirspor'a da ayrı bir hazırlık olacak. Ligde de yeniden galibiyet serisi başlatacağız" dedi.

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda 3 maça çıkan Fenerbahçe; Nordsjaelland (3-1), Trnava (2-1) ve Ludogorets'i (3-1) mağlup etti.

AVRUPA'DA ŞOV YAPIYOR

Fenerbahçe'nin son dönemde Avrupa'daki başarılı karnesi dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı 9 maçı da kazandı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya son 16'da elenen Kanarya, son 21 karşılaşmada tek yenilgisini İspanyol ekibini karşı aldı. Fenerbahçe söz konusu maçlarda 17 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek ülke puanına önemli katkı sağladı.

İsmail Kartal'la şov yapan Fenerbahçe, bu sezon 19 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. 2.85 puan ortalaması yakaladı. 60 gol atarken; kalesinde ise 13 gol gördü.

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