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Fenerbahçe'nin Ludogorets mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu'nun 4. haftasında karşılaşacağı Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 14:55
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Fenerbahçe'nin Ludogorets mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nun 4. haftasında 9 Kasım Perşembe günü deplasmanda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Yarın Bulgaristan'a gidecek Fenerbahçe, son antrenmanını maçın oynanacağı Huvepharma Arena'da yapacak.

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